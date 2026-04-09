Οξφόρδη: Εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας έως και 5 χρόνια πριν, με ακρίβεια 86%

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αξιόπιστος τρόπος πρόβλεψης της καρδιακής ανεπάρκειας μέσω τυπικών απεικονιστικών εξετάσεων

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ.: Getty Images
Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανέπτυξαν ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας έως και πέντε χρόνια πριν εκδηλωθεί η νόσος.

Η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από αδυναμία της καρδιάς να αντλεί επαρκώς αίμα στο σώμα. Η έγκαιρη ανίχνευση των περιστατικών θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να επιτρέψει την πρόληψη ή την καλύτερη διαχείριση της νόσου.

Το νέο σύστημα αναλύει αξονικές τομογραφίες καρδιάς (cardiac CT) και εντοπίζει σημάδια φλεγμονής στο λίπος γύρω από την καρδιά, ενδείξεις που δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι. Με βάση αυτά τα δεδομένα, παράγει έναν δείκτη κινδύνου για κάθε ασθενή, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να αποφασίσουν πόσο στενά πρέπει να παρακολουθείται.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αξιόπιστος τρόπος πρόβλεψης της καρδιακής ανεπάρκειας μέσω τυπικών απεικονιστικών εξετάσεων. Το νέο εργαλείο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια πιο έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με τον υψηλότερο δείκτη κινδύνου είχαν 20 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με όσους ανήκαν στην ομάδα χαμηλού κινδύνου, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις ανέπτυξε τη νόσο μέσα σε πέντε χρόνια.

Το εργαλείο εκπαιδεύτηκε και δοκιμάστηκε σε 72.000 ασθενείς από εννέα νοσοκομειακά ιδρύματα του NHS στην Αγγλία, με παρακολούθηση διάρκειας δέκα ετών. Σύμφωνα με τη μελέτη, προέβλεψε την εμφάνιση της νόσου με ακρίβεια 86%.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology.

Με πληροφορίες από Guardian

