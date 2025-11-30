Πώς ένας απλός υπέρηχος λαιμού μπορεί να εντοπίσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

Ένας υπέρηχος λαιμού θα μπορούσε να βοηθήσει άνδρες, που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με ερευνητές του University College London, οι γενικοί γιατροί θα μπορούσαν να εντάξουν την υπερηχογραφική εξέταση των καρωτίδων αρτηριών σε ασθενείς άνω των 60 ετών.

Όπως εξηγούν, αυτές οι μεγάλες αρτηρίες τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο, το πρόσωπο και το λαιμό και είναι συνήθως ελαστικές. Ωστόσο, οι επιστήμονες αναφέρουν, ότι μπορούν να σκληρύνουν εξαιτίας ορισμένων ασθενειών και της ηλικίας, οδηγώντας σε υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή ανεπάρκεια και αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η σάρωση είναι παρόμοια με τους υπέρηχους που γίνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και απαιτείται μια μικρή φορητή συσκευή που κινείται απαλά πάνω από το λαιμό.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν την ευκαμψία των αρτηριών, που εκτείνονται και στις δύο πλευρές του λαιμού, αλλά και το πόσο τεντώνονται και διαστέλλονται με κάθε καρδιακό παλμό.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, διεξήχθη από το University College London (UCL) και περιελάμβανε 1.631 άνδρες ηλικίας 71 έως 92 ετών.

Τι έδειξε η έρευνα του University College London

Όπως διαπιστώθηκε, το ένα τέταρτο των ατόμων με τις λιγότερο ευέλικτες αρτηρίες είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με εκείνους με τις πιο ευέλικτες αρτηρίες.

«Ο υπέρηχος της καρωτίδας είναι μια ασφαλής, φθηνή και ανώδυνη εξέταση, και τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για καρδιακή ανεπάρκεια. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες, ειδικά για να διαπιστωθεί αν αυτό ισχύει και για τις γυναίκες, αλλά είναι κάτι που οι γενικοί γιατροί θα μπορούσαν να προτείνουν σε άτομα άνω των 60 ετών, όπου είναι δυνατόν και κρίνεται απαραίτητο», υπογραμμίζουν οι ερευνητές.

Ιατρικός σύμβουλος του BHF, Βρετανικού Καρδιολογικού Ιδρύματος δήλωσε: «Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι ενδιαφέροντα και δείχνουν ότι η σκλήρυνση των αρτηριών μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, πιθανότατα λόγω του ότι η καρδιά πρέπει να εργάζεται πιο σκληρά για να αντισταθμίσει την αντίσταση που προκαλείται από αυτές τις πιο σκληρές αρτηρίες».

Η έρευνα υποδηλώνει, ότι για κάθε αύξηση 0,16 χιλιοστών στο πάχος των αγγείων των ανδρών, ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής αυξάνεται κατά περίπου 29%.

Με πληροφορίες από SkyNews