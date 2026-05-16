OpenAI: Το ChatGPT θα συνδέεται πλέον με τραπεζικούς λογαριασμούς

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι σύντομα οι χρήστες του ChatGPT θα μπορούν να συνδέουν απευθείας τους τραπεζικούς και επενδυτικούς λογαριασμούς τους με το chatbot, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο προσωποποιημένες οικονομικές συμβουλές αλλά και νέες ανησυχίες γύρω από την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Η νέα λειτουργία θα υλοποιείται μέσω της Plaid, μιας πλατφόρμας που λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ψηφιακές εφαρμογές και χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερα από 12.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων οι αμερικανικές τράπεζες Chase, Fidelity, Schwab και Capital One.

Σύμφωνα με την OpenAI, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν ήδη κάθε μήνα το ChatGPT για οικονομικές συμβουλές, από budgeting μέχρι διαχείριση εξόδων.

Με τη σύνδεση των λογαριασμών, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν μέσα στο ChatGPT πίνακες με το ιστορικό δαπανών τους, ενεργές συνδρομές, επενδυτικά χαρτοφυλάκια, υπόλοιπα λογαριασμών αλλά και οικονομικές υποχρεώσεις όπως στεγαστικά δάνεια ή χρέη από πιστωτικές κάρτες.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το chatbot θα μπορεί να βοηθά σε οικονομικές αποφάσεις — όπως η αγορά κατοικίας ή η επιλογή πιστωτικής κάρτας — αλλά και να εντοπίζει αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών.

Η λειτουργία θα είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ και αποκλειστικά για συνδρομητές του πακέτου ChatGPT Pro, το οποίο κοστίζει 200 δολάρια τον μήνα.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι οι χρήστες θα διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους και θα μπορούν να αποσυνδέουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποιαδήποτε στιγμή, αλλά και να διαγράφουν τις λεγόμενες «αναμνήσεις» που αποθηκεύει το chatbot, όπως οικονομικούς στόχους ή υποχρεώσεις.

Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν αν τα οικονομικά δεδομένα των συνομιλιών τους θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το ChatGPT δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές ή να βλέπει πλήρεις αριθμούς λογαριασμών. Ωστόσο, θα έχει πρόσβαση σε στοιχεία όπως υπόλοιπα, συναλλαγές, χαρτοφυλάκια μετοχών και χρέη.

Η ανακοίνωση έχει ήδη προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το πώς θα προστατεύονται τόσο ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα, αλλά και για το πώς ενδέχεται να αξιοποιηθούν εμπορικά στο μέλλον από την OpenAI.

Με πληροφορίες από The Verge