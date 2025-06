«Όλα στη φόρα» - Η Meta AI δημοσιοποιεί το ιστορικό αναζητήσεων των χρηστών της

Η Meta AI ενδέχεται να έχει δημοσιοποιήσει τα αιτήματα των χρηστών του, μαζί με τα αποτελέσματα, σε μια δημόσια ροή, χωρίς αυτό να είναι αντιληπτό.

Ειδικός στην ασφάλεια του διαδικτύου δήλωσε ότι πρόκειται για «τεράστιο πρόβλημα», καθώς ορισμένες αναρτήσεις μπορούν να εντοπιστούν εύκολα - μέσω ονομάτων χρήστη και φωτογραφιών προφίλ - σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται άθελά τους να αποκαλύπτουν στον κόσμο πράγματα που δε θα ήθελαν να γίνουν γνωστά. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι χρήστες γνωρίζουν ότι οι αναζητήσεις τους δημοσιεύονται στην εφαρμογή και στον ιστότοπο της Meta AI, αν και η διαδικασία δεν γίνεται αυτόματα.

Όταν κάποιος επιλέξει να κοινοποιήσει μια ανάρτηση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που λέει: «Τα prompts (αιτήματα) που δημοσιεύεις είναι δημόσια και ορατά σε όλους… Απόφυγε να κοινοποιείς προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες.»

Το BBC εντόπισε αρκετά παραδείγματα ανθρώπων που ανέβασαν φωτογραφίες με ερωτήσεις από σχολικές ή πανεπιστημιακές εξετάσεις και ζήτησαν από τη Meta AI να τους δώσει τις απαντήσεις.

Wild things are happening on Meta’s AI app. The feed is almost entirely boomers who seem to have no idea their conversations with the chatbot are posted publicly. They get pretty personal (see second pic, which I anonymized). pic.twitter.com/0Hoff1psPU

Υπήρξαν επίσης αναζητήσεις για γυναίκες και ανθρωπόμορφους χαρακτήρες ζώων που φορούσαν πολύ λίγα ρούχα.

Σε μία περίπτωση, που μπορούσε να εντοπιστεί και να συνδεθεί με έναν λογαριασμό Instagram λόγω του ονόματος χρήστη και της φωτογραφίας προφίλ, ζητήθηκε από τη Meta AI να δημιουργήσει εικόνα ενός κινούμενου χαρακτήρα ξαπλωμένου έξω, φορώντας μόνο εσώρουχα.

Oh my god, Meta made all AI chats public by default, what is this, who thought this was a good idea?

You can just go to the Meta AI page and see tons and tons of stuff like this. pic.twitter.com/V66ScBSdeV