NASA: Το τηλεσκόπιο Hubble απεικόνισε μια «γιορτινή σφαίρα» αστεριών

Τα δισεκατομμύρια αστέρια στον γαλαξία -νάνο με την κωδική ονομασία UGC 8091 τον κάνουν να μοιάζει με αστραφτερή σφαίρα χιονιού σε αυτή τη γιορτινή εικόνα, που αποτύπωσε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble.

Τα αστέρια που απεικονίζονται από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA, μοιάζουν περισσότερο με ένα λαμπερό κουβάρι από λαμπιόνια παρά με γαλαξία. Τα πολύχρωμα στιγμιότυπα του Hubble δείχνουν ότι το σύμπαν μοιάζει πάντα σαν να βρίσκεται σε γιορτινό πνεύμα. Ο γαλαξίας - νάνος UGC 8091 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η ιλιγγιώδης αλληλεπίδραση της ύλης και της ενέργειας αναβλύζει, όπως φαίνεται στην εικόνα, δημιουργώντας εκθαμβωτικά μπλε, νεογέννητα αστέρια που μοιάζουν με μια εορταστική σειρά από λαμπιόνια. Είναι τυλιγμένα σε λαμπερά κουκούλια από ροζ αέριο υδρογόνο. Ο γαλαξίας είναι μια συλλογή από περίπου 1 δισεκατομμύριο αστέρια. Αυτό ακούγεται πολύ, αλλά είναι το 1/100 του αστρικού πληθυσμού στο εσωτερικό του πλήρως αναπτυγμένου Γαλαξία μας.

Το πρώιμο σύμπαν ήταν πλημμυρισμένο από νάνους γαλαξίες που τελικά συγχωνεύτηκαν για να δημιουργήσουν τους μεγαλοπρεπείς σπειροειδείς γαλαξίες που μας περιβάλλουν σήμερα. Σε απόσταση 7 εκατομμύρια έτη φωτός, ο UGC 8091 άρχισε πιο πρόσφατα να αναδεικνύει ένα λαμπερό μωσαϊκό.

