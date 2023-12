Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε τον μικρότερο «καφέ νάνο»

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA εντόπισε τον μικρότερο «καφέ νάνο», που αιωρείται ελεύθερα.

Οι «καφέ νάνοι» είναι αντικείμενα που βρίσκονται στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ άστρων και πλανητών. Μια ομάδα που χρησιμοποιεί το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA εντόπισε έναν μικροσκοπικό, ελεύθερα αιωρούμενο «καφέ νάνο» με μάζα μόλις τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Δία. «Μια βασική ερώτηση που θα βρείτε σε κάθε εγχειρίδιο αστρονομίας είναι, ποια είναι τα μικρότερα αστέρια; Αυτό προσπαθούμε να απαντήσουμε», εξήγησε ο Kevin Luhman του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Για να εντοπίσουν αυτόν τον νεοανακαλυφθέντα «καφέ νάνο», ο Luhman και η συνάδελφός του, Catarina Alves de Oliveira, επέλεξαν να μελετήσουν το αστρικό σμήνος IC 348, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 ετών φωτός στην περιοχή σχηματισμού άστρων του Περσέα. Αυτό το σμήνος είναι νεαρό, ηλικίας μόλις 5 εκατομμυρίων ετών. Ως αποτέλεσμα, τυχόν «καφέ νάνοι» θα είναι ακόμη σχετικά φωτεινοί στο υπέρυθρο φως.

H ομάδα απεικόνισε αρχικά το κέντρο του σμήνους χρησιμοποιώντας την κάμερα NIRCam (Near-Infrared Camera) του τηλεσκοπίου James Webb για να εντοπίσει «καφέ νάνους» από τη φωτεινότητα και τα χρώματά τους. Συνέχισαν χρησιμοποιώντας τη συστοιχία μικροσκόπιων NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) του Webb.

🆕 A new record: the NASA/ESA/CSA #Webb telescope has just identified the smallest known 'brown dwarf' star... pic.twitter.com/a5BoOJakg8

A team using @NASAWebb has identified a new record holder: a tiny, free-floating brown dwarf with only three to four times the mass of Jupiter. Brown dwarfs straddle the dividing line between stars and planets.



Read more about this elf-sized one >> https://t.co/A2JXua48eU pic.twitter.com/HuwvBEI3ed