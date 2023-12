NASA: Εικόνες από την ισχυρότερη ηλιακή έκλαμψη των τελευταίων έξι ετών

Νέες εικόνες της NASA δείχνουν την «εκπληκτική» ηλιακή έκλαμψη που προκάλεσε ραδιοφωνικές παρεμβολές στη Γη.

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την ισχυρότερη, όπως αναφέρει, ηλιακή έκλαμψη των τελευταίων έξι ετών, μια πύρινη λάμψη στην επιφάνεια του ήλιου σε απόσταση 93 χιλιομέτρων, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας κάποιες ραδιοεπικοινωνίες στη Γη για μικρό χρονικό διάστημα την περασμένη Πέμπτη.

Η υπηρεσία κατέγραψε τις έντονα χρωματιστές εικόνες του φαινομένου που είναι γνωστό ως στεμματική εκτίναξη μάζας (CME) από το παρατηρητήριο ηλιακής δυναμικής, ένα διαστημικό σκάφος που εκτοξεύτηκε το 2010 και παρακολουθεί συνεχώς τη δραστηριότητα του ήλιου. Ήταν, σύμφωνα με τη NASA, μια έκλαμψη κλάσης Χ της υψηλότερης έντασης, με δυνατότητα να επηρεάσει τις ραδιοεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα σήματα πλοήγησης και να θέσει σε κίνδυνο διαστημόπλοια και αστροναύτες.

Το φαινόμενο αυτό της ενεργειακής έκρηξης το οποίο καταγράφηκε την Πέμπτη προκάλεσε δίωρες ραδιοφωνικές παρεμβολές σε ορισμένα μέρη των ΗΠΑ και αλλού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το κέντρο πρόβλεψης διαστημικού καιρού της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας και το κέντρο πρόβλεψης διαστημικού καιρού της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας το χαρακτήρισαν «εκπληκτικό γεγονός, πιθανότατα ένα από τα μεγαλύτερα ηλιακά ραδιοσυμβάντα που έχουν καταγραφεί ποτέ».

