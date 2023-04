NASA: Σπάνια έκλειψη του Ηλίου-Εντυπωσιακές εικόνες

Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη Ηλίου, καταγράφηκαν στην Αυστραλία, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες.

Τέτοια ουράνια γεγονότα όπως η ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνουν περίπου μία φορά κάθε δεκαετία. Η τελευταία σημειώθηκε το 2013 και η επόμενη δεν είναι πριν από το 2031.

Στην Αυστραλία η απομακρυσμένη τουριστική πόλη του Έξμουθ, με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, υπήρξε ένα από τα καλύτερα σημεία της Αυστραλίας για να δει κανείς την έκλειψη που έγινε ορατή επίσης από απομακρυσμένα μέρη της Ινδονησίας και του Ανατολικού Τιμόρ.

Πολλοί είχαν συγκεντρωθεί εδώ και μέρες, ταξιδεύοντας και από το εξωτερικό, κατασκηνώνοντας σε σκηνές και τροχόσπιτα σε πεδιάδα στην άκρη της πόλης με κάμερες και άλλο εξοπλισμό θέασης στραμμένο προς τον ουρανό.

Ο αστρονόμος της NASA Χένρι Θρουπ ήταν μεταξύ εκείνων στο Έξμουθ που ζητωκραύγαζαν δυνατά μέσα στο σκοτάδι. «Δεν είναι απίστευτο; Είναι φανταστικό. Ήταν απίστευτο. Ήταν τόσο ευκρινές και τόσο φωτεινό. Μπορούσες να δεις το στέμμα γύρω από τον ήλιο εκεί», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος, σύμφωνα με το Associated Press.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μυστηριώδης λάμψη στον ουρανό του Κιέβου - Πολλά τα σενάρια για την προέλευση

«Είναι μόνο ένα λεπτό, αλλά πραγματικά το αισθάνθηκα σαν πολλή ώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μοιάζει με αυτό. Ήταν απλά φοβερό. Θεαματικό. Και στη συνέχεια μπορούσες να δεις τον Δία και τον Ερμή και το να μπορείς να τα δεις αυτά την ίδια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και μόνο το να βλέπεις τον Ερμή, είναι αρκετά σπάνιο. Έτσι, αυτό ήταν απλά φοβερό», πρόσθεσε.

Ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν όταν ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη ευθυγραμμίζονται, είτε πλήρως είτε μερικώς. Ανάλογα με το πώς ευθυγραμμίζονται, οι εκλείψεις παρέχουν μια μοναδική, συναρπαστική εικόνα είτε του Ήλιου είτε της Σελήνης. Υπάρχουν 4 τύποι ηλιακών εκλείψεων: Ολική, δακτυλιοειδής, μερική, υβριδική.

Here is the solar eclipse in real time from the Exmouth Gulf. #SolarEclipse2023 pic.twitter.com/5A583Z2E8u — Chris Lewis (@a_film_maker) April 20, 2023

Αρκετές άλλες ηλιακές εκλείψεις έπονται το επόμενο διάστημα. Μια δακτυλιοειδής έκλειψη στα μέσα Οκτωβρίου και μια ολική έκλειψη τον ερχόμενο Απρίλιο θα περάσουν και οι δύο πάνω από εκατομμύρια ανθρώπους στην Αμερική.

Οι ημερομηνίες και τα σημεία που θα γίνουν ορατές οι ηλιακές εκλείψεις είναι οι ακόλουθες:

14 Οκτωβρίου 2023: δακτυλιοειδής στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική

08 Απριλίου 2024: Ολική στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική

02 Οκτωβρίου 2024: Δακτυλιοειδής σε περιοχές του Ειρηνικού και στη Ν. Αμερική

🌚🌞 This total solar eclipse on 4/19/23 was visible from Australia and Southeast Asia. 🔭 Credit: NASA pic.twitter.com/0JBIX5qX4U — Discovery (@Discovery) April 20, 2023

LOOK UP, SELENOPHILES! 🌖



A rare hybrid solar eclipse graces the skies of Parañaque City on Thursday morning.



Such celestial events happen about once every decade—the last one was in 2013 and the next one isn’t until 2031. pic.twitter.com/iMTNzoOU89 — The Philippine Star (@PhilippineStar) April 20, 2023

JUST IN: Exmouth has just witnessed a rare total solar eclipse, with the town plunged into darkness as the sun, moon and earth perfectly aligned. 🌘#9News pic.twitter.com/C42O6Xtl2j — 9News Perth (@9NewsPerth) April 20, 2023

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η καταγραφή επιστημόνων σύμφωνα με την οποία οι ολικές ηλιακές εκλείψεις οδηγούν μερικά ζώα σε αλλαγή συμπεριφοράς και στο να κάνουν παράξενα πράγματα, ενώ οι μέλισσες έχει παρατηρηθεί πως χάνουν το βουητό τους.