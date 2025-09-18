ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας Facebook Twitter
0

Η Meta ανακοίνωσε τρία νέα ζευγάρια έξυπνων γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη, ανάμεσά τους και τα πρώτα Ray-Ban που διαθέτουν ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας.

Τα νέα Meta Ray-Ban Display αποτελούν την πρώτη μεγάλη προσπάθεια μετά το Google Glass να φτάσει στην αγορά ευρείας κατανάλωσης ένα ζευγάρι γυαλιών με heads-up display. Το μοντέλο διατηρεί τον κλασικό σχεδιασμό τύπου Wayfarer, ενώ ενσωματώνει κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο.

Η μικρή έγχρωμη οθόνη προβάλλεται στο εσωτερικό του δεξιού φακού, ακριβώς κάτω από το οπτικό πεδίο του χρήστη, επιτρέποντας την εμφάνιση κειμένου, εικόνων, ακόμα και βιντεοκλήσεων. Το περιεχόμενο είναι ορατό μόνο στον χρήστη, ενώ ένα LED προειδοποιεί τους γύρω όταν η κάμερα είναι ενεργή.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τα γυαλιά στο συνέδριο Meta Connect στην Καλιφόρνια, σημειώνοντας ότι «τα γυαλιά είναι το μόνο μέσο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δει και να ακούσει ό,τι βλέπεις κι ακούς εσύ».

Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας Facebook Twitter

Ray-Ban γυαλιά Meta: Δυνατότητες και χειρισμός

Τα γυαλιά συνδέονται με κινητό Android ή iPhone μέσω Bluetooth και υποστηρίζουν μηνύματα και βιντεοκλήσεις μέσα από WhatsApp, Messenger και Instagram. Μπορούν να εμφανίζουν ζωντανές μεταφράσεις, οδηγίες πλοήγησης, πληροφορίες για μνημεία ή έργα τέχνης, αλλά και να χρησιμοποιούνται ως viewfinder για φωτογραφίες.

Η συσκευή χειρίζεται με touch panel στους βραχίονες ή με φωνητικές εντολές, ενώ συνοδεύεται από το Neural Band, ένα βραχιόλι που ανιχνεύει ηλεκτρικά σήματα του χεριού και επιτρέπει ελέγχους με χειρονομίες, όπως pinch, swipe, tap ή ακόμη και χειρόγραφη εισαγωγή.

Η αυτονομία τους φτάνει τις έξι ώρες μικτής χρήσης, με θήκη φόρτισης που προσφέρει έως 30 ώρες. Τα Ray-Ban Display θα κυκλοφορήσουν στις ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου με τιμή εκκίνησης τα 799 δολάρια και σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Καναδά στις αρχές του 2026.

Η Meta παρουσίασε τα πρώτα Ray-Ban με ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας Facebook Twitter

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα Oakley Meta Vanguard, γυαλιά χωρίς οθόνη σχεδιασμένα για αθλητική χρήση. Διαθέτουν κεντρική κάμερα, μικρόφωνα και ηχεία, ενώ συνδέονται με συσκευές της Garmin για καταγραφή δεδομένων όπως ταχύτητα, καρδιακοί παλμοί ή απόσταση.

Μπορούν να καταγράφουν αυτόματα βίντεο σε σημαντικά σημεία μιας διαδρομής ή αγώνα και να τα συνδυάζουν με γραφικά overlays, με δυνατότητα απευθείας κοινοποίησης στο Strava. Θα κυκλοφορήσουν στις 21 Οκτωβρίου με τιμή 499 δολάρια/λίρες/ευρώ.

Τέλος, η Meta ανακοίνωσε και δεύτερη γενιά των Ray-Ban Meta AI γυαλιών, με διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και βελτιωμένη κάμερα, στα 379 λίρες/419 ευρώ.

Με πληροφορίες από Guardian

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Τech & Science / Νέο εργαλείο AI προβλέπει τον κίνδυνο για 1.000 ασθένειες έως και 20 χρόνια πριν

Λαμβάνει υπόψη το ιατρικό ιστορικό, βασικά δημογραφικά στοιχεία και παράγοντες τρόπου ζωή ώστε να εκτιμήσει αν και πότε μπορεί να εμφανιστούν παθήσεις όπως καρκίνος, διαβήτης και καρδιολογικά ή αναπνευστικά νοσήματα
LIFO NEWSROOM
Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Τech & Science / Η Σελήνη «πωλείται»: Φινλανδική εταιρεία αγόρασε ήδη πόρους - Τι είναι το Ήλιο-3

Το ηλιακό φως «βομβαρδίζει» το φεγγάρι με Ήλιο-3 εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια - Επειδή η Σελήνη δεν έχει μαγνητικό πεδίο, το ισότοπο παραμένει στην επιφάνεια, αντίθετα με τη Γη, όπου απορρίπτεται στο διάστημα
LIFO NEWSROOM
Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Τech & Science / Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ChatGPT – Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη

Η μελέτη αποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται μόνο για την επιτάχυνση επαγγελματικών διαδικασιών αλλά και για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Τech & Science / Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

H λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Τech & Science / Πώς η Αιθιοπία γίνεται ένας απρόσμενος ηγέτης στην επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, περίπου 115.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη στην Αιθιοπία, από τα 1,5 εκατομμύρια συνολικά οχήματα στη χώρα, με στόχο να φτάσουν τα 500.000 μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Τech & Science / Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ολοκληρωτικά το διαδίκτυο: Ευκαιρίες, προκλήσεις και παγίδες

Η σύγχρονη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι όπου αλληλεπιδρούμε με την ΤΝ, θα γνωρίζουμε ότι «μιλάμε με ένα bot» — και ότι το bot αυτό είναι ειλικρινές και αυθεντικό όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος
LIFO NEWSROOM
 
 