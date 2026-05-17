Πόσο ανησυχητική είναι η έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό;

Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η εξάπλωσή της φαίνεται να διήρκεσε για εβδομάδες χωρίς να εντοπιστεί, σε μια περιοχή που ήδη πλήττεται από ένοπλες συγκρούσεις και έντονη αστάθεια.

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σπάνιο στέλεχος του ιού Έμπολα, περιπλέκει ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το ξέσπασμα αφορά το σπάνιο στέλεχος «Bundibugyo» του Έμπολα, ένα από τα τρία γνωστά που προκαλούν επιδημίες.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι το στέλεχος αυτό είναι λιγότερο μελετημένο και πιο δύσκολο στη διαχείριση.

Σε αντίθεση με άλλα στελέχη του ιού, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες ειδικά για το Bundibugyo, ενώ ακόμα και τα διαγνωστικά τεστ δεν φαίνεται να είναι πάντα αξιόπιστα, γεγονός που καθυστέρησε τον εντοπισμό του ξεσπάσματος.

Έμπολα: Συμπτώματα και τρόποι μετάδοσης

Ο Έμπολα είναι μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα ασθένεια που μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά, όπως αίμα ή εμετός, συνήθως όταν ο ασθενής έχει ήδη εμφανίσει συμπτώματα.

Η νόσος ξεκινά με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και κόπωση, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρές επιπλοκές όπως εμετοί, διάρροια και πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί και αιμορραγίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επιδημία εντοπίστηκε καθυστερημένα, κάτι που δημιουργεί ανησυχίες ότι τα πραγματικά κρούσματα μπορεί να είναι περισσότερα από τα καταγεγραμμένα. Το πρώτο γνωστό περιστατικό εντοπίζεται στα τέλη Απριλίου, ωστόσο χρειάστηκαν εβδομάδες για να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για επιδημία Έμπολα.

Η καθυστέρηση αυτή δυσκολεύει τον έλεγχο της διασποράς, ενώ οι υγειονομικές αρχές δίνουν πλέον έμφαση στην άμεση ιχνηλάτηση επαφών, την απομόνωση κρουσμάτων και την ασφαλή ταφή των νεκρών, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι η επιδημία εξελίσσεται σε περιοχή με συγκρούσεις και μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, ενώ πολλές από τις πληγείσες περιοχές έχουν έντονη κινητικότητα πληθυσμού, γεγονός που διευκολύνει την εξάπλωση του ιού.

Παρά τις δυσκολίες, η ΛΔ Κονγκό έχει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση επιδημιών Έμπολα, με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι η σημερινή ανταπόκριση είναι ισχυρότερη σε σχέση με το παρελθόν.

Ωστόσο, το αν η επιδημία θα περιοριστεί ή θα εξελιχθεί σε μεγαλύτερη κρίση θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται τώρα.

Με πληροφορίες από BBC