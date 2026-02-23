ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Γιατί οι μαμάδες του ζωικού βασιλείου εγκαταλείπουν τα μικρά τους;

Ένας Ιαπωνικός μακάκος έχει γίνει viral διεθνώς αφού απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δημιούργησε δεσμό με ένα λούτρινο παιχνίδι - Έκτοτε πολλοί αναρωτιούνται γιατί μία μαμά στο ζωικό βασίλειο μπορεί να εγκαταλείψει το μικρό της

The LiFO team
The LiFO team
ΠΙΘΗΚΟΣ PUNCH ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑ Facebook Twitter
Ο Punch με το λούτρινο παιχνίδι του/Φωτογραφία: X
0

Ένας μικρός πίθηκος στην Ιαπωνία έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, αφού οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου, όπου φιλοξενείται, αποκάλυψαν πως η μητέρα του τον απέρριψε.

Ο λόγος για τον Punch, ένας Ιαπωνικός μακάκος, που γεννήθηκε τον Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο Ichikawa. Η προσοχή του κόσμου αυξήθηκε αφότου οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου του έδωσαν έναν λούτρινο ουρακοτάγκο, με τον οποίο ο Punch έγινε αχώριστος.

Χωρίς μητρική καθοδήγηση για να ενσωματωθεί στην ομάδα, ο Punch στράφηκε στο παιχνίδι για παρηγοριά. Έχει καταγραφεί πολλές φορές να τον σέρνουν και να τον κυνηγούν μεγαλύτεροι Ιαπωνικοί μακάκοι μέσα στο περιφραγμένο χώρο του.

Στα πρώτα βίντεο που δημοσιεύθηκαν, ο Punch είχε καταγραφεί να περιπλανιέται μόνος του κρατώντας το λούτρινο ζωάκι του μετά από εκφοβισμό που δέχθηκε από άλλα πιθήκια. Λίγες ημέρες μετά ο Punch φαίνεται να βρήκε τη μητρική φιγούρα που αναζητούσε καθώς εθεάθη στην αγκαλιά ενός πιθήκου.

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, νέα πλάνα έδειξαν τον Punch να στοχοποιείται ξανά – αυτή τη φορά ένας πολύ μεγαλύτερος πίθηκος τον έσερνε περιστρέφοντάς τον. Τα βίντεο προκάλεσαν ερωτήματα για το γιατί οι πίθηκοι εγκαταλείπουν τα μωρά τους.

Η Alison Behie, ειδικός στην πρωτευοντολογία στο Australian National University, δήλωσε ότι η εγκατάλειψη είναι ασυνήθιστη αλλά μπορεί να συμβεί υπό ορισμένες συνθήκες, επικαλούμενη παράγοντες όπως η ηλικία, η υγεία και η έλλειψη εμπειρίας.

Στην περίπτωση του Punch , η μητέρα του έγινε για πρώτη φορά μητέρα, δείχνοντας έλλειψη εμπειρίας. Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υποστηρίζουν επίσης ότι ο Punch γεννήθηκε κατά τη διάρκεια καύσωνα, ένα περιβάλλον υψηλού στρες.

Σε τέτοιες συνθήκες, οι μητέρες μπορεί να προτιμήσουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους αντί να φροντίσουν ένα μωρό του οποίου η υγεία μπορεί να κινδυνεύει.

Μετά την εγκατάλειψη του Punch, οι υπεύθυνοι του έδωσαν τον λούτρινο ουρακοτάγκο, αφού πρώτα είχαν δοκιμάσει άλλες λύσεις, όπως πετσέτες διαφορετικού πάχους για να τα αγκαλιάζει.

«Τα μωρά Ιαπωνικών μακάκων αγκαλιάζουν αμέσως το σώμα της μητέρας τους μετά τη γέννηση για να δυναμώσουν οι μύες τους. Αισθάνονται ασφάλεια κρατώντας κάτι. Όμως, αφού εγκαταλείφθηκε, ο Punch δεν είχε τίποτα να κρατήσει», είπε ο υπεύθυνος ζωολογικού κήπου Κοσούκε Σικάνο.

«Σκεφτήκαμε ότι το παιχνίδι, που μοιάζει με πίθηκο, θα τον βοηθούσε να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα αργότερα», πρόσθεσε.

Η Behie εξήγησε ότι το λούτρινο παιχνίδι μπορεί να λειτουργεί ως «αντικείμενο προσκόλλησης», καθώς ο Punch είναι μόλις έξι μηνών και πιθανότατα εξακολουθεί να χρειάζεται θηλασμό. Σημείωσε ότι η συμπεριφορά των άλλων πιθήκων «δεν αποτελεί εκφοβισμό ή ανώμαλη συμπεριφορά, αλλά κανονική κοινωνική αλληλεπίδραση».

Οι Ιαπωνικοί μακάκοι έχουν αυστηρές μητριαρχικές ιεραρχίες, όπου οι υψηλότερες οικογένειες επιβάλλουν κυριαρχία στις κατώτερες. Ακόμη και με τη μητέρα του, ο Πανκ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε την ίδια επιθετικότητα. Χωρίς όμως τη μητέρα του, «δεν θα αναπτύξει τις κατάλληλες υποτακτικές αντιδράσεις για να δείξει υπακοή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ενσωμάτωσή του στην ομάδα ως ενήλικας», εξήγησε η Behie.

Τις τελευταίες μέρες, ο ζωολογικός κήπος έχει δει αύξηση επισκεπτών που θέλουν να δουν τον Punch. Ως απάντηση, οι αρχές ενίσχυσαν τα εμπόδια γύρω από το περίβολο και παρότρυναν τους επισκέπτες να παραμένουν ήσυχοι, να μην χρησιμοποιούν σκαμπό ή τρίποδα για φωτογράφιση και να περιορίζουν τον χρόνο παρατήρησης.

Με πληροφορίες από Guardian

Τech & Science

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κριστόφ Γκαλφάρ: «Το σύμπαν χωράει στο μυαλό μας, όσο κι αν φαίνεται γιγαντιαίο και ασύλληπτο»

Τech & Science / Κριστόφ Γκαλφάρ: «Το σύμπαν χωράει στο μυαλό μας»

Ο διακεκριμένος φυσικός και συγγραφέας μπεστ σέλερ όπως «Το σύμπαν στα χέρια σας» και «Ο πρίγκιπας των νεφών» πιστεύει ότι η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής θα συμβεί προτού καταφέρουμε να αποικίσουμε τον Άρη.
THE LIFO TEAM
ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΥΓΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ

Τech & Science / Έρευνα δείχνει ότι η αλληλεπίδραση με τον πατέρα, και όχι με τη μητέρα, επηρεάζει την υγεία του παιδιού

Η στάση και η συμπεριφορά του πατέρα στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική του υγεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη
THE LIFO TEAM
ΚΑΦΕΣ ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ

Τech & Science / Σε κίνδυνο η καλλιέργεια των κόκκων καφέ λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Οι κόκκοι καφέ προέρχονται κυρίως από μια περιοχή γνωστή ως «ζώνη του καφέ» μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερω, και χρειάζονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις για να ευδοκιμήσουν
THE LIFO TEAM
TETRIS ΤΡΑΥΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Τech & Science / Tetris: Πώς το παιχνίδι απωθεί τις παρεμβατικές τραυματικές αναμνήσεις από τον εγκέφαλο

Οι παρεμβατικές αναμνήσεις, γνωστές και ως flashbacks, είναι ακούσιες και επαναλαμβανόμενες αναμνήσεις που εμφανίζονται ξαφνικά στο μυαλό, συνήθως ως οπτικές εικόνες ενός τραυματικού γεγονότος
THE LIFO TEAM
 
 