Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με τέτοιο ρυθμό που καταγράφεται από το διάστημα

Η NASA ανακοίνωσε ότι η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με ρυθμό που φτάνει τα 25 εκατοστά ετησίως, καθιστώντας την μία από τις πόλεις που υποχωρούν πιο γρήγορα στον κόσμο.

Η μεξικανική πρωτεύουσα, μια από τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές παγκοσμίως με περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους, έχει χτιστεί πάνω σε αποξηραμένη λίμνη. Πολλοί δρόμοι στο ιστορικό κέντρο ήταν κάποτε κανάλια, ενώ σε ορισμένες περιφερειακές περιοχές η εικόνα αυτή διατηρείται ακόμη.

Η εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων και η έντονη αστική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του υδροφορέα κάτω από την πόλη. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί καθίζηση εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, με αποτέλεσμα ιστορικά κτίρια και μνημεία να παρουσιάζουν εμφανή κλίση, όπως ο Metropolitan Cathedral, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1573.

Παράλληλα, η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων επιδεινώνει τη χρόνια κρίση ύδρευσης που αντιμετωπίζει η πόλη.

«Το φαινόμενο επηρεάζει κρίσιμες υποδομές, όπως το μετρό, το αποχετευτικό σύστημα, το δίκτυο ύδρευσης, τις κατοικίες και τους δρόμους», δήλωσε ο Enrique Cabral από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως το κύριο αεροδρόμιο και το μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, η καθίζηση φτάνει κατά μέσο όρο τα 2 εκατοστά τον μήνα. Συνολικά, μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα, το έδαφος έχει υποχωρήσει κατά περισσότερα από 12 μέτρα.

Τα στοιχεία προέρχονται από τον δορυφόρο NISAR, κοινό πρόγραμμα της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας, ο οποίος μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια μεταβολές στην επιφάνεια της Γης σε πραγματικό χρόνο. Ο επιστήμονας της NASA Paul Rosen ανέφερε ότι τα δεδομένα αποκαλύπτουν όχι μόνο τις αλλαγές στην επιφάνεια, αλλά και διεργασίες που εξελίσσονται στο υπέδαφος, επιτρέποντας την πλήρη αποτύπωση της έκτασης του προβλήματος.

Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να αξιοποιηθεί ευρύτερα για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, γεωλογικών μεταβολών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ θα μπορούσε να συμβάλει και σε έγκαιρες προειδοποιήσεις για κινδύνους, όπως ηφαιστειακές εκρήξεις.

Για την Πόλη του Μεξικού, τα νέα δεδομένα θεωρούνται κρίσιμα για τον σχεδιασμό μέτρων αντιμετώπισης. Όπως σημειώνει ο Cabral, η κατανόηση του φαινομένου αποτελεί το πρώτο βήμα για τον περιορισμό των επιπτώσεών του, σε μια πόλη όπου το πρόβλημα είχε για χρόνια υποτιμηθεί.

Με πληροφορίες από Associated Press