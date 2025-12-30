Πρωτοφανής επέμβαση στην Κίνα: Γιατροί «έσωσαν» το αυτί γυναίκας, τοποθετώντας το προσωρινά στο πόδι της

Χειρουργοί σε επαρχία της Κίνας πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή επέμβαση, μεταμοσχεύοντας προσωρινά το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της «αφήνοντάς το να επιβιώσει» για μερικούς μήνες, πριν το επανασυνδέσουν στο κεφάλι της.

Η πρωτοφανής επέμβαση πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα μικροχειρουργών στο Νοσοκομείο της επαρχίας Σαντόνγκ στο Τζινάν. Η ασθενής υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα σε εργοστάσιο, κατά το οποίο τα μαλλιά της πιάστηκαν σε ένα μηχάνημα κατά τη διάρκεια της βάρδιας της. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, το βαρύ μηχάνημα της έσκισε μεγάλα τμήματα του δέρματος από το κρανίο και το λαιμό της, αποκόβοντας εντελώς το αυτί της μαζί με τον περιβάλλοντα ιστό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με απειλητικά για τη ζωή της τραύματα, όπου μια ιατρική ομάδα, με επικεφαλής τον Qiu Shenqiang, αναπληρωτή διευθυντή της μονάδας μικροχειρουργικής του νοσοκομείου, αποφάσισε ότι «η συμβατική επανασύνδεση ήταν αδύνατη λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων».

Η εφημερίδα South China Morning Post (SCMP) ανέφερε, ότι οι χειρουργοί προσπάθησαν αρχικά, να πραγματοποιήσουν μια τυπική ανακατασκευή του κρανίου. Η εκτεταμένη όμως, αγγειακή βλάβη, σήμαινε ότι η ροή του αίματος δεν μπορούσε να αποκατασταθεί με αρκετή αξιοπιστία ώστε να επανασυνδεθεί αμέσως το αυτί.

Ο Qiu αποκάλυψε ότι το τριχωτό της κεφαλής, ο λαιμός και το δέρμα του προσώπου της γυναίκας ήταν «σπασμένα σε πολλά κομμάτια», ενώ το αυτί της ήταν «εντελώς αποκομμένο μαζί με το τριχωτό της κεφαλής». Χωρίς προηγούμενο παράδειγμα για να ακολουθήσουν, η ομάδα αποφάσισε να εφαρμόσει μια μη συμβατική λύση και μεταμόσχευσε το αυτί στο πόδι της.

Η διαδικασία, που ονομάζεται ετεροτοπική μεταμόσχευση και πρόκειται για μια επέμβαση κατά την οποία ο ιστός ή το όργανο του δότη μεταμοσχεύεται σε θέση διαφορετική από την αρχική του ανατομική θέση. Αν και χρησιμοποιείται συχνά στη μικροχειρουργική, σπάνια εφαρμόζεται στην επανασύνδεση του αυτιού.

Γιατί η ομάδα επέλεξε το πόδι;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα επέλεξε το πόδι, επειδή οι αρτηρίες και οι φλέβες του έχουν μέγεθος και δομή παρόμοια με αυτές του αυτιού. Παράλληλα, το λεπτό δέρμα και ο μαλακός ιστός θα απαιτούσαν ελάχιστη αναδιαμόρφωση στη συνέχεια.

Η αρχική διαδικασία μεταμόσχευσης διήρκεσε περίπου 10 ώρες. Οι γιατροί εξήγησαν ότι μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις της διαδικασίας ήταν η επανασύνδεση εξαιρετικά λεπτών αιμοφόρων αγγείων, με διάμετρο μεταξύ 0,2 και 0,3 χιλιοστών.

Αρκετές ημέρες αργότερα, η ομάδα αντιμετώπισε μια άλλη επιπλοκή, καθώς η φλεβική παλινδρόμηση, μια απόφραξη της επιστροφής του αίματος, «προκάλεσε το σκουρόχρωμα του αυτιού», θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση του ιστού. Για να το επιλύσουν, κατέφυγαν στη χειροκίνητη αφαίμαξη (θεραπευτική φλεβοτομία), που είναι η σκόπιμη αφαίρεση αίματος. Η διαδικασία απαιτούσε σχεδόν 500 μεμονωμένες επεμβάσεις σε διάστημα πέντε ημερών για τη διατήρηση της κυκλοφορίας.

Όσο το αυτί διατηρούνταν στο πόδι, οι χειρουργοί εργάστηκαν για την ανακατασκευή του κρανίου και του λαιμού της ασθενούς χρησιμοποιώντας μοσχεύματα δέρματος που είχαν ληφθεί από την κοιλιά της. Κατά τους επόμενους μήνες, το πρήξιμο υποχώρησε, η επούλωση προχώρησε και η αιμάτωση σταθεροποιήθηκε.

Τον Οκτώβριο, πάνω από πέντε μήνες μετά το αρχικό ατύχημα, η ομάδα πραγματοποίησε το τελικό στάδιο της διαδικασίας για να επανασυνδέσει το αυτί στην αρχική του θέση. Η εξάωρη χειρουργική επέμβαση ήταν η πρώτη τεκμηριωμένη πλήρης επανασύνδεση αυτού του είδους.

Η ασθενής έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η δομή του προσώπου της και η λειτουργία των ιστών της έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. Η γυναίκα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μερικές επιπλέον επεμβάσεις, όπως αποκατάσταση των φρυδιών και αισθητική μείωση των ουλών στο πόδι.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε ζωές, όσο μικρή και αν είναι η πιθανότητα», δήλωσε ο Qiu. «Η φιλοσοφία της επιμονής και της προσπάθειας για την τελειότητα είναι μια δέσμευση που ενσωματώνεται σε κάθε χειρουργική επέμβαση και σε κάθε πράξη προστασίας της υγείας».

Με πληροφορίες από interestingengineering.com, South China Morning Post