AI boom: Οι «βαρόνοι» της τεχνολογίας πρόσθεσαν 500 δισ. δολάρια στις περιουσίες τους το 2025

Το ράλι των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη πρόσθεσε μέσα σε έναν χρόνο πάνω από μισό τρισεκατομμύριο δολάρια στις περιουσίες των κορυφαίων «βαρόνων» της τεχνολογίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg.

Οι δέκα ισχυρότεροι ιδρυτές και επικεφαλής μεγάλων τεχνολογικών ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες είδαν τη συνολική τους περιουσία να ανεβαίνει σχεδόν στα 2,5 τρισ. δολάρια έως την παραμονή των Χριστουγέννων, από περίπου 1,9 τρισ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Μεγαλύτερος κερδισμένος εμφανίζεται και πάλι ο Έλον Μασκ. Η καθαρή του περιουσία, όπως αναφέρεται, αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση και εκτιμάται στα 645 δισ. δολάρια. Ο επικεφαλής της Tesla, με συμφέροντα και στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, έγινε τον Οκτώβριο ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 500 δισ. δολάρια σε προσωπική περιουσία. Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι, αν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι της Tesla, θεωρείται πιθανό να είναι ο πρώτος που θα φτάσει περιουσία ύψους 1 τρισ. δολαρίων.

Google και NVIDIA επωφελούνται από το «boom» της AI

Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται ο Λάρι Πέιτζ της Google και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, με εκτιμώμενη περιουσία 270 δισ. και 255 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

O διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang / Φωτογραφία: EPA, αρχείου

Η εντεινόμενη συγκέντρωση πλούτου σε μια πολύ μικρή ελίτ αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το πώς μπορούν να μειωθούν οι ανισορροπίες, με προτάσεις που περιλαμβάνουν πιο αποτελεσματική φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Σημαντικά κέρδη καταγράφει και ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Η αξία των μετοχών και των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων φέρεται να αυξήθηκε κατά 41,8 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας την προσωπική του περιουσία στα 159 δισ. δολάρια. Ο ίδιος πούλησε φέτος μετοχές αξίας σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, αξιοποιώντας την άνοδο της μετοχής της εταιρείας, η οποία επωφελείται από τη ζήτηση για προηγμένα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίστοιχα, οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, είδαν τις περιουσίες τους να ενισχύονται κατά περίπου 102 δισ. και 92 δισ. δολάρια, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην πρόοδο της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη δικών της τσιπ.

Οι «κερδισμένοι» του 2025 εκτός του τεχνολογικού κόσμου

Η ένταση του επενδυτικού κύματος δεν περνά απαρατήρητη από τις κεντρικές τράπεζες. Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει προειδοποιήσει ότι οι αποτιμήσεις, ειδικά σε εταιρείες τεχνολογίας που «παίζουν» στην τεχνητή νοημοσύνη, δείχνουν «τεντωμένες», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας απότομης διόρθωσης αν αλλάξει το κλίμα στις αγορές.

Ο Μπερναρ Αρνό/Φωτογραφία: EPA, αρχείου

Κέρδη κατέγραψαν και ορισμένα ονόματα εκτός τεχνολογίας. Ο Μπερνάρ Αρνό της LVMH φέρεται να πρόσθεσε 28,5 δισ. δολάρια στην περιουσία του, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αναλυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τη μετοχή, με φόντο την ισχυρή ζήτηση από εύπορους καταναλωτές στη Βόρεια Αμερική.

Στους κερδισμένους περιλαμβάνεται και ο Αμάνθιο Ορτέγκα της Inditex (Zara), ο οποίος προσέθεσε 34,3 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας την περιουσία του στα 136 δισ. δολάρια. Η εικόνα του ομίλου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενισχύθηκε και από μέρισμα-ρεκόρ 3,1 δισ. ευρώ.

Με πληροφορίες από Guardian, Bloomberg