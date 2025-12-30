ΤECH & SCIENCE
Επιστήμονας του Harvard: «Αυτό το διασκεδαστικό χόμπι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας έως και 76%»

«Δεν αναφέρομαι στο διάβασμα, τον διαλογισμό ή κάτι όπως το Σουντόκου», εξηγεί η Trisha Pasricha, Instructor of Medicine στην Ιατρική Σχολή του Harvard

Η Trisha Pasricha, Instructor of Medicine στην Ιατρική Σχολή του Harvard, μιλά για ένα χόμπι, που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, έως και 76% / Φωτ. Instagram
The LiFO team
Η Trisha Pasricha, επιστήμονας του οργανισμού Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) στη Βοστώνη και Instructor of Medicine στην Ιατρική Σχολή του Harvard, μιλά για ένα χόμπι, που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, έως και 76%

«Δεν αναφέρομαι στο διάβασμα, τον διαλογισμό ή κάτι όπως το Σουντόκου», λέει σε βίντεο που ανήρτησε για λογαριασμό της στήλης Ask a Doctor της Washington Post.

Ανατρέχοντας στη δεκαετία του 1980, η Pasricha μιλά για ερευνητές που παρατήρησαν εκατοντάδες ενήλικες και ανέλυσαν, πόσο συχνά έκαναν σωματικές ή γνωστικές δραστηριότητες.

«Χόμπι όπως το να παίζει κανείς επιτραπέζια παιχνίδια ή ένα μουσικό όργανο έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Ωστόσο, ανάμεσα στις σωματικές δραστηριότητες, μία ξεχώρισε από όλες τις άλλες: ο χορός» λέει και προσθέτει:

«Άτομα που χόρευαν περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα είχαν 76% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια σε σύγκριση με όσους χόρευαν σπάνια ή δεν χόρευαν καθόλου. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ένας από τους λόγους που ο χορός είναι τόσο ωφέλιμος είναι επειδή ενεργοποιεί τον εγκέφαλο σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Κρατάς τον ρυθμό, προσπαθείς να θυμηθείς τα βήματα, κινείσαι στον χώρο και ίσως ανταποκρίνεσαι και στα σήματα του παρτενέρ σου.

Είναι άσκηση, ισορροπία, δημιουργικότητα και κοινωνική επαφή, όλα μαζί σε μία δραστηριότητα».

