OpenAI: Ο Σαμ Άλτμαν προσφέρει μισθό 555.000 δολαρίων για να καλύψει την πιο απαιτητική θέση

Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT έχει δημοσιεύσει αγγελία για μια θέση εργασίας με ετήσιες αποδοχές 555.000 δολάρια, συνοδευόμενη από μια απαιτητική περιγραφή καθηκόντων.

O «επικεφαλής ετοιμότητας» στην OpenAI θα είναι άμεσα υπεύθυνος για την άμυνα απέναντι στους κινδύνους που εγκυμονούν τα ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρώπινη ψυχική υγεία, την κυβερνοασφάλεια και τα βιολογικά όπλα.

«Πρόκειται για μια αγχωτική δουλειά και θα βουτήξεις στα βαθιά σχεδόν αμέσως», δήλωσε ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, καθώς ανακοίνωνε την αναζήτηση υποψηφίου για έναν «κρίσιμο ρόλο» με στόχο «να βοηθήσει τον κόσμο».

Όποιος/α αναλάβει τη θέση θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τον περιορισμό αναδυόμενων απειλών, καθώς και για την «παρακολούθηση και προετοιμασία απέναντι σε πρωτοποριακές δυνατότητες που δημιουργούν νέους κινδύνους».

Ορισμένα από τα προηγούμενα στελέχη που κατείχαν τη θέση παρέμειναν σε αυτήν μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Η αγγελία έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τους κινδύνους της ολοένα και πιο ικανής τεχνολογίας.

Τη Δευτέρα, ο Mustafa Suleyman, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft AI, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4: «Ειλικρινά πιστεύω ότι αν δεν φοβάστε λίγο αυτή τη στιγμή, τότε δεν προσέχετε».

Ο Demis Hassabis, συνιδρυτής της Google DeepMind και κάτοχος βραβείου Νόμπελ, προειδοποίησε πρόσφατα για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία «μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο με τρόπο που θα βλάψει την ανθρωπότητα».

Ο Άλτμαν έγραψε στην πλατφόρμα X, καθώς ξεκινούσε την αναζήτηση προσωπικού: «Διαθέτουμε μια ισχυρή βάση για τη μέτρηση των αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων, αλλά εισερχόμαστε σε έναν κόσμο όπου χρειαζόμαστε μια πιο λεπτομερή κατανόηση και μέτρηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να καταχραστούν και του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα μειονεκτήματα τόσο στα προϊόντα μας όσο και στον κόσμο, με τρόπο που να μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε όλοι τα τεράστια οφέλη. Αυτά τα ερωτήματα είναι δύσκολα και υπάρχουν λίγα προηγούμενα παραδείγματα».

Τον περασμένο μήνα, η ανταγωνίστρια εταιρεία Anthropic ανέφερε τις πρώτες κυβερνοεπιθέσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες η AI λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα, υπό την επίβλεψη φερόμενων Κινέζων κρατικών παραγόντων, καταφέρνοντας να παραβιάσει συστήματα και να αποκτήσει πρόσβαση σε εσωτερικά δεδομένα στόχων.

Αυτόν τον μήνα, η OpenAI δήλωσε ότι το πιο πρόσφατο μοντέλο της ήταν σχεδόν τρεις φορές πιο αποτελεσματικό στο χακάρισμα σε σύγκριση με τρεις μήνες πριν, προσθέτοντας ότι «αναμένουμε πως τα επερχόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν σε αυτή την πορεία».

Η OpenAI αντιμετωπίζει επίσης αγωγή από την οικογένεια του Adam Raine, ενός 16χρονου από την Καλιφόρνια που αυτοκτόνησε έπειτα από φερόμενη παρότρυνση από το ChatGPT. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο νεαρός έκανε κακή χρήση της τεχνολογίας.

Μια ακόμη υπόθεση, που κατατέθηκε αυτόν τον μήνα, υποστηρίζει ότι το ChatGPT ενίσχυσε παρανοϊκές αυταπάτες ενός 56χρονου από το Κονέκτικατ, ο οποίος στη συνέχεια δολοφόνησε την 83χρονη μητέρα του και αυτοκτόνησε.

