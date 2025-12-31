Μετά τους ανθρώπους, τα φάρμακα αδυνατίσματος έρχονται για σκύλους και γάτες

Η παχυσαρκία σε σκύλους και γάτες είναι πλέον τόσο διαδεδομένη στις ΗΠΑ, ώστε ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες να εξετάζουν θεραπείες απώλειας βάρους και για κατοικίδια.

Σε έρευνα του 2022, περίπου το 60% των γατών και των σκύλων στις ΗΠΑ καταγράφονται υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι το αυξημένο βάρος συνδέεται με επιπλοκές και με πιο συχνές χρόνιες παθήσεις, ανάμεσά τους και ο διαβήτης, που απαιτεί σταθερό πρόγραμμα φροντίδας.

Για τους ιδιοκτήτες, η διαχείριση του διαβήτη μπορεί να γίνει βαριά υπόθεση. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται ενέσεις ινσουλίνης δύο φορές την ημέρα, συστηματικές μετρήσεις γλυκόζης και τακτική παρακολούθηση από κτηνίατρο. Μαζί με τον χρόνο και την οργάνωση, ανεβαίνει και το κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια νεοφυής εταιρεία στο Σαν Φρανσίσκο δοκιμάζει την εξενατίδη, ουσία της κατηγορίας GLP 1, με στόχο να αποφευχθούν οι συχνές ενέσεις στο σπίτι. Το μοντέλο που εξετάζεται βασίζεται σε μικρό εμφύτευμα μακράς δράσης, το οποίο θα τοποθετείται στον κτηνίατρο και θα μειώνει τις παρεμβάσεις μέσα στη χρονιά.

Η πρώτη κλινική δοκιμή ξεκίνησε αυτόν τον μήνα με την ονομασία MEOW 1. Η ίδια η εταιρεία έχει αναφέρει ότι, αν το προϊόν προχωρήσει επιτυχώς στα επόμενα στάδια, το κόστος θα μπορούσε να φτάνει έως τα 200 δολάρια τον μήνα.

Το πεδίο, πάντως, παραμένει αβέβαιο. Οι κτηνίατροι επιμένουν ότι η βασική γραμμή αντιμετώπισης είναι η διατροφή και η άσκηση και ότι σε αρκετές περιπτώσεις το βάρος μπορεί να πέσει με πρόγραμμα και συνέπεια. Όταν ο ιδιοκτήτης ελέγχει τις ποσότητες και μειώνει τις λιχουδιές, τα αποτελέσματα μπορεί να έρθουν χωρίς φάρμακα.

Υπάρχει και προηγούμενο που λειτουργεί ως υπενθύμιση. Το 2007 είχε εγκριθεί στις ΗΠΑ το Slentrol, συνταγογραφούμενο φάρμακο απώλειας βάρους για σκύλους. Παρά το αρχικό ενδιαφέρον, η ζήτηση δεν αποδείχθηκε αρκετή και το προϊόν αποσύρθηκε αργότερα από την αγορά.

Όσοι όμως υποστηρίζουν ότι το τοπίο έχει αλλάξει, δείχνουν κυρίως προς το βάρος της μακρόχρονης φροντίδας. Η λογική τους είναι ότι κάποιοι ιδιοκτήτες θα προτιμήσουν μια θεραπεία που μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών, παρά να βρεθούν αργότερα μπροστά σε πολύ πιο απαιτητική διαχείριση.

Το αν θα διαμορφωθεί τελικά μια νέα κατηγορία θεραπειών στην κτηνιατρική θα κριθεί από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, ειδικά όταν πρόκειται για σχήματα μακράς δράσης. Ο δεύτερος είναι η αποδοχή στην πράξη, τόσο από τους κτηνιάτρους που θα αποφασίσουν αν θα τα προτείνουν, όσο και από τους ιδιοκτήτες που θα κληθούν να καλύψουν το κόστος.

