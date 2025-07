Η Κίνα φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα ποδοσφαίρου με AI ρομπότ

Το περασμένο Σάββατο στο Πεκίνο διεξήχθη ένας ιδιαίτερος ποδοσφαιρικός αγώνας.

Τέσσερις ομάδες από ανθρωποειδή ρομπότ έπαιξαν ποδόσφαιρο μεταξύ τους, σε αγώνες τριών εναντίον τριών, καθοδηγούμενες αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέαμα ωστόσο δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό, όσο ακούγεται καθώς απεδείχθη πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι σε θέση - τουλάχιστον ακόμη - να αντικαταστήσει το ταλέντο του Ρονάλντο ή του Εμπαπέ.

Βίντεο από τον αγώνα έδειξε ότι τα ρομπότ δυσκολεύονταν να κλωτσήσουν την μπάλα ή ακόμα και να σταθούν όρθια, κάνοντας θεαματικές τούμπες που, αν τις έκαναν οι ποδοσφαιριστές, θα έπαιρναν κίτρινη κάρτα για θέατρο. Τουλάχιστον δύο ρομπότ χρειάστηκαν να απομακρυνθούν με φορείο επειδή δεν μπορούσαν να ξανασηκωθούν μόνα τους αφού έπεσαν.

What you are seeing now at the World Robot Soccer Competition is Booster T1 - Tsinghua Vulcan leads 4:0 🦾🤖🦿⚽️



This humanoid robot can kick, dribble, plan, make decisions, cooperate and shoot completely autonomously. pic.twitter.com/FKn4BkzgiA