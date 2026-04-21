Έρευνα: Ο εγκέφαλος των αστροναυτών στο Διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί μια τόσο βαθιά ριζωμένη «μνήμη» της βαρύτητας, ώστε οι αστροναύτες στο Διάστημα συνεχίζουν να εκτιμούν λανθασμένα το πόσο σφιχτά πρέπει να κρατούν αντικείμενα, ακόμη και μετά από μήνες σε συνθήκες μικροβαρύτητας, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Neuroscience, ρίχνει «νέο φως» στο πόσο βαθιά η εμπειρία μιας ζωής με βαρύτητα διαμορφώνει ακόμη και τις πιο βασικές σωματικές κινήσεις, και θα μπορούσε να έχει πρακτικές συνέπειες για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Η μελέτη, υπό την καθοδήγηση του Philippe Lefèvre, καθηγητή Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Université Catholique de Louvain και στο Ikerbasque, παρακολούθησε 11 αστροναύτες (2 γυναίκες, 9 άνδρες) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σε αποστολές διάρκειας πέντε έως έξι μηνών.

Όπως εξηγεί ο Lefèvre, στη Γη, το κράτημα ενός αντικειμένου είναι μια ασύμμετρη κίνηση: ασκείς μεγαλύτερη πίεση όταν σηκώνεις κάτι από ό,τι όταν το κατεβάζεις, επειδή η βαρύτητα απειλεί να το τραβήξει από το χέρι σου μόνο κατά την πτώση.

Στη μικροβαρύτητα, αυτή η λογική δεν ισχύει πλέον. Ένα αντικείμενο που αφήνεται σε οποιοδήποτε σημείο της τροχιάς του απλώς αιωρείται, επομένως η δύναμη λαβής θα έπρεπε να είναι ίδια σε όλη την κίνηση. Οι ερευνητές περίμεναν ότι οι αστροναύτες θα το μάθαιναν σχετικά γρήγορα.

Αλλά αυτό δεν συνέβη. Αντί να εξισορροπήσουν τη λαβή τους, οι αστροναύτες άρχισαν να σφίγγουν ακόμη περισσότερο στο πάνω μέρος της κίνησης από ό,τι στο κάτω.

Ο Lefèvre το εξηγεί ως ένα είδος οπτικής ψευδαίσθησης που πηγάζει από την προσδοκία: «Όταν βρίσκεσαι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) σε κατάσταση έλλειψης βαρύτητας, η κίνηση γίνεται συμμετρική, καθώς δεν υπάρχει πλέον η επίδραση της βαρύτητας... αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι ο αστροναύτης κρατούσε το αντικείμενο πιο σφιχτά όταν βρισκόταν στο πάνω μέρος παρά στο κάτω. Ο εγκέφαλος, κατά κάποιον τρόπο, υπερκαλύπτει την προσδοκία».

Με άλλα λόγια, ο εγκέφαλος «ξέρει» ότι το αντικείμενο θα έπρεπε να είναι βαρύ - επειδή πάντα ήταν βαρύ - και υπεραντιδρά όταν αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμη και μετά από έξι μήνες αιώρησης στο Διάστημα, η εμπειρία δεκαετιών στη Γη αποδεικνύεται σχεδόν αδύνατο να ξεριζωθεί.

Δοκιμές πίσω στη Γη

Η ερευνητική ομάδα είχε επίσης σπάνια πρόσβαση στους αστροναύτες μόλις μία ημέρα μετά την επιστροφή τους στη Γη. Όπως αναμενόταν, στα πρώτα τους βήματα και κινήσεις οι αστροναύτες εξακολουθούσαν να πιάνουν αντικείμενα σαν να βρίσκονταν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας - μια δυνητικά επικίνδυνη συνήθεια όταν χειρίζεσαι αντικείμενα που μπορεί να πέσουν ή να καταστραφούν. Ωστόσο, μέσα σε λίγες δεκάδες επαναλήψεις, η λαβή τους επανήλθε πλήρως στο φυσιολογικό.

«Αυτό δείχνει ότι όταν επιστρέφουν στη Γη, μαθαίνουν το περιβάλλον της Γης πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι μαθαίνουν το περιβάλλον της μικροβαρύτητας».

Επιπτώσεις για μελλοντικές αποστολές

Η έρευνα μπορεί να έχει συνέπειες για μελλοντικές αποστολές, ειδικά για μακρύτερες αποστολές στη Σελήνη ή τον Άρη.

«Αν προετοιμάζουμε αστροναύτες να προσγειωθούν στη Σελήνη, για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, επειδή ο τρόπος με τον οποίο θα χειρίζονται αντικείμενα μπορεί να επηρεαστεί από τη μερική βαρύτητα», εξηγεί ο Lefèvre.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αναμένονται επιπλέον δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων για το πώς αντιδρούν οι αστροναύτες όταν αντικείμενα συγκρούονται απρόσμενα - ένα ακόμη σενάριο όπου οι στιγμιαίες προσαρμογές της λαβής μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες.

Με πληροφορίες από euronews.com