«Η Γη ήταν σαν μια σωσίβια λέμβος στο σύμπαν»: Οι αστροναύτες του Artemis II μετά το ταξίδι-ρεκόρ

Με επευφημίες και χειροκροτήματα υποδέχθηκαν στο Χιούστον οι εργαζόμενοι της NASA το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, μετά την επιστροφή του από το βαθύτερο ταξίδι ανθρώπων στο διάστημα εδώ και δεκαετίες.

Οι τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας μία ημέρα μετά την προσθαλάσσωση της κάψουλας στα ανοικτά της Καλιφόρνιας και, πριν εμφανιστούν μπροστά στο κοινό, συναντήθηκαν για λίγο με τις οικογένειές τους.

Στις πρώτες δηλώσεις τους, επέμειναν περισσότερο στην ανθρώπινη εμπειρία του ταξιδιού παρά στο τεχνικό του σκέλος. «Δεν ήταν εύκολο», είπε ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν. «Όταν είσαι εκεί έξω, θέλεις απλώς να επιστρέψεις στους δικούς σου».

Ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη επεξεργαστεί πλήρως όσα προηγήθηκαν. «Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι κάναμε», ανέφερε, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαήμερης αποστολής, το πλήρωμα ταξίδεψε σε απόσταση άνω των 400.000 χιλιομέτρων από τη Γη, ξεπερνώντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 και πραγματοποιώντας περιστροφή γύρω από τη Σελήνη.

Η Κριστίνα Κοχ στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα της Γης από το διάστημα. «Η Γη ήταν σαν μια σωσίβια λέμβος μέσα στο σύμπαν», είπε, περιγράφοντας το πώς ο πλανήτης εμφανίζεται απομονωμένος μέσα στο σκοτάδι.

Η αποστολή κατέγραψε επίσης εικόνες από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ενώ μια φωτογραφία της Γης να «χάνεται» πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα παραπέμπει στη γνωστή λήψη της αποστολής Apollo 8 το 1968.

Earthrise (Artemis II’s version)



The Artemis II crew took this photo of Earthrise—when Earth appears to rise from behind the lunar horizon—as the crew flew around the far side of the Moon on April 6, 2026. In this view, Earth looks like a crescent and the Moon is on the right. pic.twitter.com/QiMMpLXeAy — NASA Earth (@NASAEarth) April 8, 2026

Παρά την επιτυχία, δεν έλειψαν και τα πρακτικά προβλήματα, όπως μία δυσλειτουργία στη τουαλέτα της κάψουλας, για την οποία η NASA έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε βελτιώσεις.

Οι τέσσερις αστροναύτες, μεταξύ των οποίων και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν, είναι οι πρώτοι που ταξίδεψαν προς τη Σελήνη μετά την αποστολή Apollo 17 το 1972, σηματοδοτώντας την επιστροφή επανδρωμένων αποστολών βαθιά στο διάστημα.

Η αποστολή θεωρείται κομβικό βήμα για το πρόγραμμα Artemis, με την υπηρεσία να προετοιμάζει ήδη τις επόμενες φάσεις που θα οδηγήσουν σε νέα προσελήνωση τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian