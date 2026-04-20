Artemis II: «Ευκαιρία ζωής» - Αστροναύτης απαθανατίζει την στιγμή που η Γη «δύει» πίσω από τη Σελήνη

Το πλήρωμα παρακολούθησε το φαινόμενο ενώ ταξίδευε στη μακρινή πλευρά της Σελήνης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που άνθρωποι αντικρίζουν αυτή την εικόνα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια

Φωτ. Αστροναύτης της αποστολής Artemis II απαθανατίζει τη στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη / Χ
Ο αστροναύτης της αποστολής Artemis II, Ριντ Γουάιζμαν, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο «Earthset», δηλαδή τη Γη που «δύει» πίσω από τη Σελήνη.

Το βίντεο καταγράφηκε στις 6 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια της πτήσης του πληρώματος της αποστολής Artemis II γύρω από τη Σελήνη, με iPhone και 8x zoom, από το παράθυρο της κάψουλας Orion.

Το βίντεο δείχνει τη Γη να εξαφανίζεται σταδιακά πίσω από το όριο της Σελήνης, το λεγόμενο «lunar limb».

Διακρίνονται σύννεφα πάνω από περιοχές όπως η Αυστραλία και η Ωκεανία, πριν ο πλανήτης χαθεί εντελώς από το οπτικό πεδίο, ενώ στο προσκήνιο φαίνεται και ένας σεληνιακός κρατήρας.

Artemis II: «Σαν να βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα στην παραλία» δήλωσε ο Ριντ Γουάιζμαν

Ο Ριντ Γουάιζμαν περιέγραψε τη στιγμή «σαν να βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα στην παραλία, αλλά από το πιο ξένο κάθισμα του σύμπαντος».

Η λήψη έγινε όταν το πλήρωμα βρισκόταν στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη, περίπου 252.756 μίλια μακριά, καταρρίπτοντας ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη αποστολή.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε απλά το κινητό του γιατί έδινε την πιο «ανθρώπινη» εικόνα του φαινομένου.

Το φαινόμενο «Earthset» είναι εξαιρετικά σπάνιο και είχε να παρατηρηθεί πάνω από 50 χρόνια, από την εποχή των αποστολών Apollo. Στη συνέχεια, το πλήρωμα είδε και το αντίθετο φαινόμενο, την «Earthrise», καθώς και μια ηλιακή έκλειψη από το διάστημα.

Μετά την επιστροφή τους, ο Ριντ Γουάιζμαν χαρακτήρισε τη Γη «απίστευτα όμορφη» από οποιαδήποτε απόσταση, σημειώνοντας ότι η αποστολή Artemis II του έδωσε μια μοναδική εμπειρία για το πόσο εντυπωσιακός είναι ο πλανήτης μας.

Τech & Science / Από την αποστολή Apollo 8 μέχρι την Artemis II: Πώς άλλαξε η Γη μέσα σε 58 χρόνια

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη συνεχή παρατήρηση της Γης από το διάστημα, η δύναμη αυτών των εικόνων παραμένει ίδια: μας υπενθυμίζουν πόσο μικρός και πολύτιμος είναι ο πλανήτης μας
