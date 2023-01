Ένα AI φτιάχνει φωτογραφίες από πάρτι που δεν έγιναν ποτέ

Το Midjourney αποτελεί ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που δημιουργεί εξαιρετικά ρεαλιστικές φωτογραφίες με ανθρώπους.

Ο μηχανικός, Μάιλς Ζίμερμαν αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει δημιουργώντας εικόνες από ομαδικές φωτογραφίες σε πάρτι. Μόνο που ούτε το πάρτι έγινε ποτέ αλλά ούτε και αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν στην πραγματικότητα.

«Το Midjourney γίνεται τρελά ισχυρό», γράφει ο Ζίμερμαν στο Twitter προσθέτοντας ότι «καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν είναι πραγματική και κανένας από τους ανθρώπους σε αυτές δεν υπάρχει».

Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv — Miles (@mileszim) January 13, 2023

This is the most striking one yet—if someone posted this without context I would assume it’s real (I’m not cool enough for a party like this anyways) pic.twitter.com/LHclvzApCM — Miles (@mileszim) January 13, 2023

Ο Ζίμερμαν δημιούργησε επίσης κάποιες φωτογραφίες ανδρών. Ωστόσο, όπως παραδέχεται το AI είχε την τάση να δημιουργεί απεικονίσεις λευκών ανδρών.

I had to be specific in order to get male-looking AI people—and even then, variation is a challenge. It definitely defaults to white people when you ask for “people”. pic.twitter.com/x3P0LKL7MU — Miles (@mileszim) January 13, 2023

Εντούτοις, κάποιες λεπτομέρειες στις εν λόγω φωτογραφίες φαίνονται περίεργες έως εξωπραγματικές.

Τα AI πολλές φορές δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν ορισμένα μέρη του ανθρώπινου σώματος όπως τα χέρια. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, θα παρατηρήσετε ότι μερικές από τις γυναίκες έχουν επιπλέον δάχτυλα ή χέρια με περίεργο σχήμα.

Με πληροφορίες από Design Taxi