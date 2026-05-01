Είναι ο καφές «όπλο» κατά της γήρανσης; - Νέα μελέτη απαντά

Τι συμβαίνει όταν οι ενώσεις του καφέ «συναντούν» τον υποδοχέα NR4A1

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ίσως ο καφές να είναι «όπλο» κατά των επιπτώσεων της γήρανσης / Φωτ.: Unsplash
Μπορεί ο καφές να βοηθήσει στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της γήρανσης;

Σύμφωνα με νέα μελέτη, είναι πολύ πιθανό.

Η έρευνα έδειξε, ότι ο καφές ενδέχεται να προστατεύει τον οργανισμό από τη γήρανση, δεσμευόμενος στον υποδοχέα NR4A1, μια πρωτεΐνη που συνδέεται με τη ρύθμιση του στρες, τη φλεγμονή και την επιδιόρθωση των κυττάρων, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Παρότι η επιστημονική κοινότητα έχει συνδέσει την κατανάλωση καφέ με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, ο ακριβής μηχανισμός πίσω από αυτά τα οφέλη παρέμενε μέχρι σήμερα ασαφής, όπως επισημαίνει η μελέτη.

Είναι ο καφές «όπλο» κατά της γήρανσης; - Τι έδειξε νέα έρευνα

Ερευνητές από το Texas A&M College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences (VMBS) στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι ενώσεις του καφέ δεσμεύονται σε έναν υποδοχέα του οργανισμού, γνωστό ως NR4A1, μια πρωτεΐνη που συνδέεται με τη γήρανση, το στρες και τις ασθένειες.

«Ο καφές έχει γνωστές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία», δήλωσε ο Stephen Safe από το VMBS, ο οποίος πρόσθεσε: «Αυτό που δείξαμε είναι ότι ορισμένα από αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να σχετίζονται με τον τρόπο που οι ενώσεις του καφέ αλληλεπιδρούν με αυτόν τον υποδοχέα, ο οποίος συμβάλλει στην προστασία του οργανισμού από βλάβες που προκαλούνται από το στρες».

Ο NR4A1 είναι ένας πυρηνικός υποδοχέας που βοηθά στη ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων ως απόκριση στο στρες και τη βλάβη στον οργανισμό. Οι ερευνητές τον περιγράφουν ως έναν «αισθητήρα θρεπτικών συστατικών», δηλαδή έναν υποδοχέα που παίζει ρόλο στη διατήρηση της υγείας καθώς το σώμα γερνά.

Νέα έρευνα για τον καφέ και τη γήρανση: Η δράση της πρωτεΐνης NR4A1

Η πρωτεΐνη NR4A1 συμβάλλει στη ρύθμιση της φλεγμονής, των επιπέδων ενέργειας και της επιδιόρθωσης των ιστών – παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη καταστάσεων όπως ο καρκίνος και η γνωστική έκπτωση.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένες ενώσεις του καφέ, δεσμεύονται στον υποδοχέα, επηρεάζοντας τη λειτουργία του.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε επίσης, ότι αυτές οι ουσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προστασία από ασθένειες, μεταξύ άλλων μειώνοντας την κυτταρική βλάβη και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Όταν ο NR4A1 αφαιρέθηκε από τα κύτταρα, τα προστατευτικά αυτά αποτελέσματα εξαφανίστηκαν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του υποδοχέα στη μεσολάβηση της επίδρασης του καφέ.

«Αν προκαλέσετε βλάβη σε σχεδόν οποιονδήποτε ιστό, ο NR4A1 ανταποκρίνεται για να μειώσει αυτή τη βλάβη», είπε ο Safe. «Αν αφαιρέσετε αυτόν τον υποδοχέα, η βλάβη είναι χειρότερη».

Παρά τα ευρήματα αυτά, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα οφέλη του καφέ για την υγεία δεν περιορίζονται σε έναν μόνο μηχανισμό.

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει», ανέφερε ο Safe. «Έχουμε εντοπίσει τη σύνδεση, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα πόσο σημαντική είναι».

Οι μηχανισμοί πίσω από τις επιδράσεις του καφέ στην υγεία αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας.

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ με καφεΐνη συνδέεται με μειωμένο άγχος, καθώς και με βελτιωμένη εγρήγορση και συγκέντρωση. Η καφεΐνη έχει επίσης συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο φλεγμονής.

Η έρευνα διαπίστωσε ακόμη ότι και ο ντεκαφεϊνέ καφές συνδέεται με βελτίωση στη μάθηση και τη μνήμη, γεγονός που υποδηλώνει ότι και άλλα συστατικά, πέρα από την καφεΐνη -όπως οι πολυφαινόλες- ευθύνονται για αυτά τα γνωστικά οφέλη.

Με πληροφορίες από Euronews

 
 
