Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά: «Πριν μας το φέρει ο Akylas, δείτε τα 10 μέτρα που φέραμε για εργαζόμενους»

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε μέσω social media, ο πρωθυπουργός απαριθμεί τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους

Φωτογραφία, αρχείου: Eurokinissi
Το μήνυμά του για την Πρωτομαγιά έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή του για τους εργαζόμενους.

Πρώτα όμως, έκανε μια αναφορά στην συμμετοχή του Akyla στην Eurovision, λέγοντας: «Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Στη συνέχεια, απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο πρωθυπουργός αναφέρει:

  • αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα
  • μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας
  • μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά
  • ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού
  • επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
  • μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες
  • επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες
  • και ίσως το πιο σημαντικό: ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε.

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» είπε τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

