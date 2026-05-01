Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά: «Πριν μας το φέρει ο Akylas, δείτε τα 10 μέτρα που φέραμε για εργαζόμενους»

Το μήνυμά του για την Πρωτομαγιά έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή του για τους εργαζόμενους.

Πρώτα όμως, έκανε μια αναφορά στην συμμετοχή του Akyla στην Eurovision, λέγοντας: «Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Στη συνέχεια, απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο πρωθυπουργός αναφέρει:

αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα

μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά

ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες

και ίσως το πιο σημαντικό: ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε.

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» είπε τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.