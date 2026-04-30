Οι ΗΠΑ δοκιμάζουν MDMA για τη θεραπεία μετατραυματικού στρες σε εν ενεργεία στρατιώτες

Οι μελέτες στις ΗΠΑ θα είναι από τις πρώτες που θα εξετάσουν συστηματικά τις επιπτώσεις των ψυχεδελικών ουσιών σε εν ενεργεία στρατιώτες

The LiFO team
Φωτ.: Getty Images
Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει τη χρήση ψυχεδελικών ουσιών, όπως το MDMA, για τη θεραπεία στρατιωτών με μετατραυματικό στρες, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των ψυχικών τραυμάτων στον πόλεμο.

Δύο νέες μελέτες που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προβλέπουν ότι 186 εν ενεργεία στρατιωτικοί θα υποβληθούν σε συνεδρίες θεραπείας με τη βοήθεια του MDMA μέσα στο επόμενο έτος. Παράλληλα, θεραπευτές από το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων εκπαιδεύονται ήδη σε αυτή τη μέθοδο.

Η προσέγγιση βασίζεται σε καθοδηγούμενες συνεδρίες, όπου η ουσία χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους ασθενείς να επεξεργαστούν τραυματικές εμπειρίες. Υποστηρικτές της μεθόδου εκτιμούν ότι μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες και να διευκολύνει την επιστροφή των στρατιωτών στην καθημερινότητα ή ακόμη και στο πεδίο μάχης.

Ο Ρικ Ντόμπλιν, ιδρυτής της οργάνωσης MAPS που προωθεί την ψυχεδελική θεραπεία, δήλωσε ότι η επεξεργασία του τραύματος είναι ωφέλιμη ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο ασθενής, ενώ δεν βλέπει ηθικό δίλημμα στη χρήση της μεθόδου σε εν ενεργεία στρατιωτικούς.

Η χρηματοδότηση των ερευνών εγκρίθηκε επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, ενώ πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιτάχυνση της έρευνας στις ψυχεδελικές θεραπείες, δίνοντας έμφαση στους βετεράνους.

Παρά την αισιοδοξία, δεν λείπουν οι ανησυχίες. Ο εθνοβοτανολόγος Ντένις ΜακΚένα προειδοποιεί ότι η χρήση τέτοιων ουσιών για την επαναφορά στρατιωτών στο πεδίο μάχης μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση. «Θα ήταν κυνικό να θεραπεύονται και μετά να επιστρέφουν στον πόλεμο», σημείωσε.

Ανάλογες επιφυλάξεις εκφράζονται και για το ενδεχόμενο οι θεραπείες να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των στρατιωτών, αντί αποκλειστικά για την ψυχική τους υγεία.

Την ίδια ώρα, πειραματικά προγράμματα εξετάζονται και σε άλλες χώρες, όπως η Ουκρανία και το Ισραήλ, όπου οι ανάγκες για αντιμετώπιση του τραύματος σε στρατιωτικούς αυξάνονται.

Οι μελέτες στις ΗΠΑ θα είναι από τις πρώτες που θα εξετάσουν συστηματικά τις επιπτώσεις των ψυχεδελικών ουσιών σε εν ενεργεία στρατιώτες, ανοίγοντας μια συζήτηση με σημαντικές ιατρικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

