YouTube: Μια πολυαναμενόμενη λειτουργία γίνεται διαθέσιμη σε όλους

Η λειτουργία picture-in-picture του YouTube επεκτείνεται πλέον σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως σε Android και iOS, ακόμη και σε όσους δεν διαθέτουν συνδρομή Premium.

Η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίζουν την αναπαραγωγή ενός βίντεο σε μικρό παράθυρο, ενώ έχουν ήδη αποχωρήσει από την εφαρμογή. Το mini player παραμένει ενεργό στην οθόνη και μπορεί να μετακινηθεί, επιτρέποντας παράλληλη χρήση άλλων εφαρμογών.

Σύμφωνα με την ομάδα του YouTube, η λειτουργία θα ενεργοποιείται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να καθυστερήσει να εμφανιστεί σε όλους τους λογαριασμούς.

Η ενεργοποίηση γίνεται απλά, κλείνοντας την εφαρμογή με κίνηση προς τα πάνω ή πατώντας το κουμπί αρχικής οθόνης, με το βίντεο να συνεχίζει να παίζει αυτόματα σε μικρό παράθυρο.

Η λειτουργία είχε αρχικά διατεθεί σε συνδρομητές Premium στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018 για Android και το 2021 για iOS, πριν επεκταθεί σε όλους τους χρήστες στη χώρα.

Πλέον, εκτός ΗΠΑ, το picture-in-picture θα είναι διαθέσιμο για βίντεο μεγάλης διάρκειας που δεν αφορούν μουσικό περιεχόμενο. Οι συνδρομητές Premium διατηρούν επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία και για μουσικά βίντεο.

Με πληροφορίες από Engadget