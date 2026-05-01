YouTube: Μια πολυαναμενόμενη λειτουργία γίνεται διαθέσιμη σε όλους

Μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμη μόνο στους Premium χρήστες

Η λειτουργία picture-in-picture του YouTube επεκτείνεται πλέον σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως σε Android και iOS, ακόμη και σε όσους δεν διαθέτουν συνδρομή Premium.

Η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίζουν την αναπαραγωγή ενός βίντεο σε μικρό παράθυρο, ενώ έχουν ήδη αποχωρήσει από την εφαρμογή. Το mini player παραμένει ενεργό στην οθόνη και μπορεί να μετακινηθεί, επιτρέποντας παράλληλη χρήση άλλων εφαρμογών.

Σύμφωνα με την ομάδα του YouTube, η λειτουργία θα ενεργοποιείται σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να καθυστερήσει να εμφανιστεί σε όλους τους λογαριασμούς.

Η ενεργοποίηση γίνεται απλά, κλείνοντας την εφαρμογή με κίνηση προς τα πάνω ή πατώντας το κουμπί αρχικής οθόνης, με το βίντεο να συνεχίζει να παίζει αυτόματα σε μικρό παράθυρο.

Η λειτουργία είχε αρχικά διατεθεί σε συνδρομητές Premium στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018 για Android και το 2021 για iOS, πριν επεκταθεί σε όλους τους χρήστες στη χώρα.

Πλέον, εκτός ΗΠΑ, το picture-in-picture θα είναι διαθέσιμο για βίντεο μεγάλης διάρκειας που δεν αφορούν μουσικό περιεχόμενο. Οι συνδρομητές Premium διατηρούν επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία και για μουσικά βίντεο.

Με πληροφορίες από Engadget

Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ. Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Μετά το κύμα από όλο και πιο πειστικά ψεύτικα βίντεο με διάσημους, το YouTube επεκτείνει στο Χόλιγουντ το εργαλείο εντοπισμού deepfakes, δίνοντας σε δημόσια πρόσωπα τη δυνατότητα να εντοπίζουν AI βίντεο με το πρόσωπό τους και να ζητούν την αφαίρεσή τους.
Το Spotify βάζει σήμα επαλήθευσης για να ξεχωρίζουν οι πραγματικοί καλλιτέχνες από τα AI προφίλ

Το Spotify ανακοίνωσε το νέο σήμα «Verified by Spotify», ένα σύστημα επαλήθευσης που θα βοηθά τους χρήστες να ξεχωρίζουν τους πραγματικούς καλλιτέχνες από AI προφίλ και ψεύτικες ταυτότητες. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μουσικές πλατφόρμες δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση από την έκρηξη του περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, η Mayo Clinic παρουσίασε το REDMOD
«Βλέπω ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ανθρωπότητα»: Οι άνθρωποι που «σπάνε» την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μας σώσουν

Οι AI jailbreakers προσπαθούν να ξεγελάσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude, ώστε να αποκαλύψουν αδυναμίες στους κανόνες ασφαλείας τους. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε περισσότερα συστήματα, η δουλειά τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, αλλά και ψυχικά φορτισμένη..
Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Η δίκη του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν, του OpenAI και της Microsoft ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τον ιδρυτή της Tesla να υποστηρίζει ότι το OpenAI πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή του. Η πλευρά του OpenAI απαντά ότι ο Μασκ δεν υπερασπίζεται μια αποστολή, αλλά επιτίθεται σε έναν ανταγωνιστή που δεν κατάφερε να ελέγξει.
PFAS ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Tα «παντοτινά χημικά» βρίσκονται μεταξύ άλλων σε πόσιμο νερό, δοχεία τροφίμων και ποτών, αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη και υφάσματα ανθεκτικά στους λεκέδες
Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
