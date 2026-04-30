Το Spotify εισάγει σήμα επαλήθευσης για να διακρίνονται οι πραγματικοί καλλιτέχνες από τα AI προφίλ

Το Spotify λανσάρει ένα νέο σύστημα επαλήθευσης για καλλιτέχνες, σε μια προσπάθεια να ξεχωρίζουν πιο καθαρά τα πραγματικά μουσικά πρόσωπα από τα AI προφίλ και τις ψεύτικες ταυτότητες που πολλαπλασιάζονται στις πλατφόρμες streaming.

Το νέο σήμα θα εμφανίζεται ως «Verified by Spotify», με πράσινο checkmark, τόσο στα προφίλ των καλλιτεχνών όσο και στα αποτελέσματα αναζήτησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι να γίνεται πιο εύκολο για τους ακροατές να αναγνωρίζουν ότι πίσω από ένα προφίλ υπάρχει πραγματικός άνθρωπος και πραγματική καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Για να πάρει κάποιος καλλιτέχνης το σήμα, δεν αρκεί απλώς να έχει ανεβάσει μουσική. Το Spotify εξετάζει αν υπάρχει σαφής παρουσία εντός και εκτός πλατφόρμας, όπως συνδεδεμένοι λογαριασμοί στα social media, ημερομηνίες συναυλιών και merchandise. Παράλληλα, ζητείται σταθερή δραστηριότητα ακροατών μέσα στον χρόνο, όχι μόνο μια στιγμιαία έκρηξη ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι, στην πρώτη φάση του προγράμματος, προφίλ που αντιπροσωπεύουν κυρίως μουσική δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη ή AI περσόνες καλλιτεχνών δεν θα είναι επιλέξιμα για επαλήθευση. Ωστόσο, το The Verge σημειώνει ότι η διατύπωση του Spotify αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει στο μέλλον, καθώς, όπως λέει η ίδια η πλατφόρμα, «η έννοια της αυθεντικότητας του καλλιτέχνη είναι σύνθετη και εξελίσσεται γρήγορα».

Στο λανσάρισμα, το Spotify υποστηρίζει ότι θα επαληθευτεί περισσότερο από το 99% των καλλιτεχνών που οι χρήστες αναζητούν ενεργά στην πλατφόρμα. Όπως αναφέρει, σε αυτούς περιλαμβάνονται πολλοί ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη, περιοχές και στάδια καριέρας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά και η απουσία σήματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προφίλ δεν θα μπορέσει να επαληθευτεί αργότερα.

Μαζί με το νέο σύστημα, το Spotify δοκιμάζει και μια νέα ενότητα στα προφίλ καλλιτεχνών, όπου θα εμφανίζονται βασικά στοιχεία όπως σημαντικοί σταθμοί της καριέρας τους, νέες κυκλοφορίες και πληροφορίες περιοδείας. Η λογική είναι να υπάρχει ένα πιο καθαρό σήμα «πραγματικής δραστηριότητας», ακόμη και για καλλιτέχνες που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια του badge.

Η κίνηση αυτή είναι η πιο πρόσφατη απάντηση της πλατφόρμας στην έκρηξη της AI μουσικής και των ψεύτικων κυκλοφοριών. Πριν από λίγες εβδομάδες, το Spotify είχε ξεκινήσει δοκιμές του Artist Profile Protection, μιας λειτουργίας που επιτρέπει στους καλλιτέχνες να ελέγχουν κυκλοφορίες πριν αυτές εμφανιστούν στα προφίλ τους. Το μέτρο ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της Sony Music ότι είχε ζητήσει την αφαίρεση περισσότερων από 135.000 AI τραγουδιών που μιμούνταν καλλιτέχνες της σε υπηρεσίες streaming.

Το ευρύτερο πλαίσιο δείχνει γιατί το ζήτημα γίνεται όλο και πιο επείγον. Η Deezer ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το 44% των νέων τραγουδιών που ανεβαίνουν καθημερινά στην πλατφόρμα της είναι δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη. Το Spotify δεν έχει δώσει αντίστοιχα δικά του νούμερα, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής: η μάχη για το τι είναι ανθρώπινη μουσική και τι είναι αλγοριθμικό περιεχόμενο περνά πλέον και από τα σήματα επαλήθευσης.

Το «Verified by Spotify» δεν λύνει μόνο του το πρόβλημα. Δείχνει όμως ότι οι πλατφόρμες δεν μπορούν πια να αντιμετωπίζουν την άνοδο της AI μουσικής σαν μια απλή περιφερειακή τάση. Η αυθεντικότητα γίνεται ήδη προϊόν σήμανσης.

Με στοιχεία από TechCrunch και The Verge.