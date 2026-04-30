Το Spotify εισάγει σήμα επαλήθευσης για να διακρίνονται οι πραγματικοί καλλιτέχνες από τα AI προφίλ

Το Spotify ανακοίνωσε το νέο σήμα «Verified by Spotify», ένα σύστημα επαλήθευσης που θα βοηθά τους χρήστες να ξεχωρίζουν τους πραγματικούς καλλιτέχνες από AI προφίλ και ψεύτικες ταυτότητες. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μουσικές πλατφόρμες δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση από την έκρηξη του περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.

The LiFO team
The LiFO team
Το Spotify βάζει σήμα επαλήθευσης για να ξεχωρίζουν οι πραγματικοί καλλιτέχνες από τα AI προφίλ Facebook Twitter
φωτογραφία:Spotify
Το Spotify λανσάρει ένα νέο σύστημα επαλήθευσης για καλλιτέχνες, σε μια προσπάθεια να ξεχωρίζουν πιο καθαρά τα πραγματικά μουσικά πρόσωπα από τα AI προφίλ και τις ψεύτικες ταυτότητες που πολλαπλασιάζονται στις πλατφόρμες streaming.

Το νέο σήμα θα εμφανίζεται ως «Verified by Spotify», με πράσινο checkmark, τόσο στα προφίλ των καλλιτεχνών όσο και στα αποτελέσματα αναζήτησης. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι να γίνεται πιο εύκολο για τους ακροατές να αναγνωρίζουν ότι πίσω από ένα προφίλ υπάρχει πραγματικός άνθρωπος και πραγματική καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Για να πάρει κάποιος καλλιτέχνης το σήμα, δεν αρκεί απλώς να έχει ανεβάσει μουσική. Το Spotify εξετάζει αν υπάρχει σαφής παρουσία εντός και εκτός πλατφόρμας, όπως συνδεδεμένοι λογαριασμοί στα social media, ημερομηνίες συναυλιών και merchandise. Παράλληλα, ζητείται σταθερή δραστηριότητα ακροατών μέσα στον χρόνο, όχι μόνο μια στιγμιαία έκρηξη ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι, στην πρώτη φάση του προγράμματος, προφίλ που αντιπροσωπεύουν κυρίως μουσική δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη ή AI περσόνες καλλιτεχνών δεν θα είναι επιλέξιμα για επαλήθευση. Ωστόσο, το The Verge σημειώνει ότι η διατύπωση του Spotify αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει στο μέλλον, καθώς, όπως λέει η ίδια η πλατφόρμα, «η έννοια της αυθεντικότητας του καλλιτέχνη είναι σύνθετη και εξελίσσεται γρήγορα».

Στο λανσάρισμα, το Spotify υποστηρίζει ότι θα επαληθευτεί περισσότερο από το 99% των καλλιτεχνών που οι χρήστες αναζητούν ενεργά στην πλατφόρμα. Όπως αναφέρει, σε αυτούς περιλαμβάνονται πολλοί ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη, περιοχές και στάδια καριέρας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά και η απουσία σήματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προφίλ δεν θα μπορέσει να επαληθευτεί αργότερα.

Μαζί με το νέο σύστημα, το Spotify δοκιμάζει και μια νέα ενότητα στα προφίλ καλλιτεχνών, όπου θα εμφανίζονται βασικά στοιχεία όπως σημαντικοί σταθμοί της καριέρας τους, νέες κυκλοφορίες και πληροφορίες περιοδείας. Η λογική είναι να υπάρχει ένα πιο καθαρό σήμα «πραγματικής δραστηριότητας», ακόμη και για καλλιτέχνες που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια του badge.

Η κίνηση αυτή είναι η πιο πρόσφατη απάντηση της πλατφόρμας στην έκρηξη της AI μουσικής και των ψεύτικων κυκλοφοριών. Πριν από λίγες εβδομάδες, το Spotify είχε ξεκινήσει δοκιμές του Artist Profile Protection, μιας λειτουργίας που επιτρέπει στους καλλιτέχνες να ελέγχουν κυκλοφορίες πριν αυτές εμφανιστούν στα προφίλ τους. Το μέτρο ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της Sony Music ότι είχε ζητήσει την αφαίρεση περισσότερων από 135.000 AI τραγουδιών που μιμούνταν καλλιτέχνες της σε υπηρεσίες streaming.

Το ευρύτερο πλαίσιο δείχνει γιατί το ζήτημα γίνεται όλο και πιο επείγον. Η Deezer ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το 44% των νέων τραγουδιών που ανεβαίνουν καθημερινά στην πλατφόρμα της είναι δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη. Το Spotify δεν έχει δώσει αντίστοιχα δικά του νούμερα, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής: η μάχη για το τι είναι ανθρώπινη μουσική και τι είναι αλγοριθμικό περιεχόμενο περνά πλέον και από τα σήματα επαλήθευσης.

Το «Verified by Spotify» δεν λύνει μόνο του το πρόβλημα. Δείχνει όμως ότι οι πλατφόρμες δεν μπορούν πια να αντιμετωπίζουν την άνοδο της AI μουσικής σαν μια απλή περιφερειακή τάση. Η αυθεντικότητα γίνεται ήδη προϊόν σήμανσης.

Με στοιχεία από TechCrunch και The Verge.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Τech & Science / Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη υπογράφει πλέον το 44% των νέων uploads στο Deezer, όμως πίσω από τα 75.000 καθημερινά tracks κρύβεται ένα παράδοξο: η πραγματική ακροαματικότητα παραμένει οριακή, ενώ τα περισσότερα streams αποδεικνύονται πλασματικά, αφήνοντας τους δημιουργούς χωρίς έσοδα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Τech & Science / Στιγμή - ορόσημο για την αντιμετώπιση του καρκίνου στο πάγκρεας: AI μπορεί να τον εντοπίζει έως και 3 χρόνια πριν τη διάγνωση

Σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, η Mayo Clinic παρουσίασε το REDMOD
THE LIFO TEAM
«Βλέπω ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ανθρωπότητα»: Οι άνθρωποι που «σπάνε» την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μας σώσουν

Τech & Science / «Βλέπω ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ανθρωπότητα»

Οι AI jailbreakers προσπαθούν να ξεγελάσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude, ώστε να αποκαλύψουν αδυναμίες στους κανόνες ασφαλείας τους. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε περισσότερα συστήματα, η δουλειά τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, αλλά και ψυχικά φορτισμένη..
THE LIFO TEAM
Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Τech & Science / Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Η δίκη του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν, του OpenAI και της Microsoft ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τον ιδρυτή της Tesla να υποστηρίζει ότι το OpenAI πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή του. Η πλευρά του OpenAI απαντά ότι ο Μασκ δεν υπερασπίζεται μια αποστολή, αλλά επιτίθεται σε έναν ανταγωνιστή που δεν κατάφερε να ελέγξει.
THE LIFO TEAM
PFAS ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Τech & Science / Η πρώιμη έκθεση των παιδιών στα «παντοτινά χημικά» συνδέεται με κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας

Tα «παντοτινά χημικά» βρίσκονται μεταξύ άλλων σε πόσιμο νερό, δοχεία τροφίμων και ποτών, αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη και υφάσματα ανθεκτικά στους λεκέδες
THE LIFO TEAM
Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Τech & Science / Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
THE LIFO TEAM
ΔΕΠΥ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / ΔΕΠΥ: Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να εντοπίζει με ακρίβεια πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στα παιδιά να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη πολύ νωρίτερα
THE LIFO TEAM
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.
THE LIFO TEAM
 
 