Ιαπωνία: Ρομπότ «πιάνουν» δουλειά σε αεροδρόμιο λόγω έλλειψης προσωπικού

Οι υπάλληλοι διαχείρισης αποσκευών στην Ιαπωνία θα αποκτήσουν σύντομα «συναδέλφους» στο αεροδρόμιο Haneda Airport του Τόκιο.

Η Japan Airlines θα εισαγάγει ανθρωποειδή ρομπότ σε δοκιμαστική βάση από τις αρχές Μαΐου, με στόχο την ενδεχόμενη μόνιμη αξιοποίησή τους ως λύση στη χρόνια έλλειψη εργατικού δυναμικού στη χώρα.

Τα ανθρωποειδή, κινεζικής κατασκευής, θα μετακινούν αποσκευές και φορτία στον διάδρομο, ο οποίος εξυπηρετεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Η JAL και ο συνεργάτης της στην πρωτοβουλία, η GMO Internet Group, ελπίζουν ότι το πείραμα –το οποίο θα διαρκέσει έως το 2028– θα μειώσει την επιβάρυνση των εργαζομένων, εν μέσω της αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού και των εκτιμήσεων για ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού.

Ιαπωνία: Τα αποτελέσματα που ελπίζουν να δουν οι εταιρείες από την αξιοποίηση ρομπότ

Ο πρόεδρος της JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, δήλωσε ότι η αξιοποίηση ρομπότ για την εκτέλεση σωματικά απαιτητικών εργασιών θα «μειώσει αναπόφευκτα την επιβάρυνση των εργαζομένων και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη», σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ορισμένα κρίσιμα καθήκοντα –όπως η διαχείριση της ασφάλειας– θα συνεχίσουν να εκτελούνται από ανθρώπους.

Η Ιαπωνία προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα την αύξηση των τουριστών από το εξωτερικό και τη γήρανση, καθώς και τη μείωση του πληθυσμού της.

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη χώρα τους δύο πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με τον Japan National Tourism Organisation, μετά από το ρεκόρ των 42,7 εκατομμυρίων επισκεπτών την προηγούμενη χρονιά, παρά τη μείωση των αφίξεων από την Κίνα λόγω των διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ιαπωνία θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια εργαζομένους από άλλες χώρες έως το 2040 για να επιτύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους, καθώς το εγχώριο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να συρρικνώνεται.

Με πληροφορίες από The Guardian