«Make Pluto a Planet again» είπε ο επικεφαλής της NASA: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για τον Πλούτωνα

Το θέμα παραμένει ανοιχτό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Αϊζάκμαν, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον Πλούτωνα, δηλώνοντας ότι θεωρεί πως πρέπει «αδιαμφισβήτητα» να αναγνωριστεί ξανά ως πλανήτης.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο ακρόασης στη Γερουσία των ΗΠΑ, όπου ο Αϊζάκμαν κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον Πλούτωνα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ανήκω ξεκάθαρα στο στρατόπεδο του “κάντε τον Πλούτωνα ξανά πλανήτη”».

Το θέμα παραμένει ανοιχτό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μέχρι το 2006, ο Πλούτωνας θεωρούνταν ο ένατος και πιο απομακρυσμένος πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Ωστόσο, εκείνη τη χρονιά, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση αποφάσισε να τον επαναταξινομήσει ως «νάνο πλανήτη», προκαλώντας αντιδράσεις.

Πλούτωνας: Τα δύο βασικά κριτήρια που πληροί

Ο βασικός λόγος για την απόφαση ήταν ότι, αν και ο Πλούτωνας πληροί δύο βασικά κριτήρια, είναι αρκετά μεγάλος ώστε να έχει σφαιρικό σχήμα και κινείται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, δεν έχει «καθαρίσει» την τροχιά του από άλλα ουράνια σώματα, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να θεωρείται πλανήτης.

Με διάμετρο περίπου 2.250 χιλιόμετρα, ο Πλούτωνας είναι σημαντικά μικρότερος από τους υπόλοιπους πλανήτες και βρίσκεται στη Ζώνη του Κάιπερ, μια περιοχή γεμάτη παγωμένα σώματα πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα.

Παρά τον υποβιβασμό του, ο Πλούτωνας παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά αντικείμενα του ηλιακού συστήματος. Το 2015, η αποστολή New Horizons της NASA πέρασε για πρώτη φορά κοντά του, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο με βουνά, κρατήρες και παγετώνες, αλλά και ενδείξεις γεωλογικής δραστηριότητας.

Πλούτωνας: Ποιοι κινούνται στη γραμμή Αϊζάκμαν

Ο Αϊζάκμαν δεν είναι ο μόνος που υποστηρίζει την επαναφορά του Πλούτωνα ως πλανήτη. Ανάμεσα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του βρίσκεται και ο Άλαν Στερν, επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής New Horizons, ο οποίος εδώ και χρόνια αμφισβητεί τον ορισμό της IAU.

Ο Στερν προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο ορισμού των πλανητών, βασισμένο κυρίως στη γεωλογία και την ατμόσφαιρα, που δεν θα απέκλειε σώματα όπως ο Πλούτωνας.

Η συζήτηση έχει ξεφύγει από τα όρια της επιστημονικής κοινότητας και έχει περάσει στη δημόσια σφαίρα, με ακόμη και πρόσωπα της ποπ κουλτούρας να παίρνουν θέση. Ο ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ, έχει εκφράσει έντονα τη διαφωνία του με την απόφαση του 2006, ζητώντας την αναθεώρησή της.

Ακόμη και ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι θα υποστήριζε μια τέτοια κίνηση, αν και η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην ΔΑΕ και δεν μπορεί να αλλάξει με πολιτική παρέμβαση.

Πάντως, ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε το 1930 από τον αστρονόμο Clyde Tombaugh στο Αστεροσκοπείο Lowell στην Αριζόνα. Το όνομά του προτάθηκε από ένα 11χρονο κορίτσι, τη Venetia Burney, εμπνευσμένη από τον ρωμαϊκό θεό του κάτω κόσμου.

Με πληροφορίες από USA Today

Προηγούμενες έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης του διαστημικού σκάφους New Horizons της NASA το 2015, είχαν αποκαλύψει ότι η επιφάνεια του Χάροντα καλύπτεται κυρίως από πάγο
Το Spotify ανακοίνωσε το νέο σήμα «Verified by Spotify», ένα σύστημα επαλήθευσης που θα βοηθά τους χρήστες να ξεχωρίζουν τους πραγματικούς καλλιτέχνες από AI προφίλ και ψεύτικες ταυτότητες. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μουσικές πλατφόρμες δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση από την έκρηξη του περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.
Σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, η Mayo Clinic παρουσίασε το REDMOD
Οι AI jailbreakers προσπαθούν να ξεγελάσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude, ώστε να αποκαλύψουν αδυναμίες στους κανόνες ασφαλείας τους. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε περισσότερα συστήματα, η δουλειά τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, αλλά και ψυχικά φορτισμένη..
Η δίκη του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν, του OpenAI και της Microsoft ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τον ιδρυτή της Tesla να υποστηρίζει ότι το OpenAI πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή του. Η πλευρά του OpenAI απαντά ότι ο Μασκ δεν υπερασπίζεται μια αποστολή, αλλά επιτίθεται σε έναν ανταγωνιστή που δεν κατάφερε να ελέγξει.
Tα «παντοτινά χημικά» βρίσκονται μεταξύ άλλων σε πόσιμο νερό, δοχεία τροφίμων και ποτών, αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη και υφάσματα ανθεκτικά στους λεκέδες
Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
