ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Τι «κουβαλάει» ο αφαλός μας και πώς συνδέεται με τη μασχάλη: Πρέπει να ανησυχούμε;

Τι απαντά γιατρός του Harvard για την υγεία του αφαλού και τη «συγγένειά» του με τη μασχάλη

ΑΦΑΛΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΑΣΧΑΛΗ Facebook Twitter
Τι συμβαίνει στον αφαλό μας, πώς λειτουγεί το χνούδι που μαζεύει και πώς συνδέεται με τη μασχάλη; / Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

«Πρέπει να ανησυχώ για αυτό το περίεργο υλικό στον αφαλό μου;».

Αυτή παρουσίασε ως μια από τις πιο περίεργες απορίες ασθενών της, η γαστρεντερολόγος, γιατρός της Ιατρικής Σχολής του Harvard και συντάκτρια της Washington Post, Trisha Pasricha.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε, μέσω Instagram, η γιατρός εξήγησε τι φέρει μαζί του το χνούδι στον αφαλό και πώς αυτός συνδέεται με τη μασχάλη, απαντώντας ουσιαστικά στα ερωτήματα: Μήπως ο αφαλός μας είναι ουσιαστικά μια μικροσκοπική μασχάλη; Τι περιέχει πραγματικά το χνούδι του αφαλού; Πώς καταλήγει εκεί; Πρέπει να ανησυχούμε γι’ αυτό;

«Χνούδι του αφαλού», ξεκίνησε στο βίντεο και συνέχισε: «Πώς καταλήγει εκεί και τι κάνει; Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται λίγο ενδιαφέροντα.

Είναι ένα μείγμα από ίνες από τα ρούχα, νεκρά κύτταρα δέρματος και ιδρώτα. Μπορείτ μάλιστα να το μοντελοποιήσετε μαθηματικά.

Θα σας εξηγήσω.

Τα μαλλιά της κοιλιάς σας λειτουργούν σαν ένα μικροσκοπικό πριόνι και κάθε φορά που εισπνέετε και εκπνέετε αυτό το μικρό πριόνι γαντζώνεται και αρπάζει τις ίνες της μπλούζας σας, τις τραβάει και τις σέρνει μέσα στον αφαλό σας. Καθώς σχηματίζεται μια μάζα, αρχικά αυξάνεται γραμμικά και στη συνέχεια τετραγωνικά με την πάροδο του χρόνου».

Τι «κουβαλάει» το χνούδι στον αφαλό - Πώς συνδέεται με τη μασχάλη;

Αυτό εξηγεί δύο κρίσιμα πράγματα, σύμφωνα με τη γιατρό. 

«Πρώτον, τα άτομα με περισσότερες τρίχες στον αφαλό έχουν και περισσότερα χνούδια στον αφαλό. Δεύτερον, οι άνθρωποι με περισσότερα χνούδια στον αφαλό μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν καθαρότερους αφαλούς, επειδή αυτά τα "σκουπίζουν" συνεχώς τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τον ιδρώτα», εξήγησε.

«Και τέλος, ναι», τόνισε, «υπάρχουν και βακτήρια που ζουν εκεί. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το Corynebacterium, το οποίο, παρεμπιπτόντως, είναι το ίδιο βακτήριο που ζει και στη μασχάλη σας. Άρα, μήπως ο αφαλός σας είναι μια μικροσκοπική μασχάλη; Αυτό το αφήνω στη δική σας κρίση», είπε, κλείνοντας το βίντεο.


Η Trisha Pasricha είναι γιατρός στο Beth Israel Deaconess Medical Center, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αρθρογράφος της στήλης «Ask a Doctor» της εφημερίδας The Washington Post.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 