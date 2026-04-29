Το Google Translate θέλει πλέον να διορθώνει και την προφορά σου

Με αφορμή τα 20 χρόνια του, το Google Translate αποκτά μια νέα λειτουργία για εξάσκηση στην προφορά: ακούει τον χρήστη, αξιολογεί πώς είπε μια λέξη ή φράση και του δίνει σύντομες διορθώσεις.

φωτογραφία: Shutterstock
Το Google Translate γίνεται 20 ετών και η Google του προσθέτει μια λειτουργία που το φέρνει πιο κοντά στις εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών. Δεν αρκείται πλέον στο να μεταφράζει μια λέξη ή μια φράση. Θέλει να ακούσει πώς την προφέρεις.

Η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να εξασκούνται στην προφορά λέξεων και φράσεων σε διαφορετικές γλώσσες. Όταν κάποιος μεταφράζει ένα κείμενο, μπορεί να μπει στο μενού «Practice» και να επιλέξει το κουμπί «Pronounce».

Η εφαρμογή εμφανίζει τότε τη φωνητική απόδοση του μεταφρασμένου κειμένου και ζητά από τον χρήστη να το πει δυνατά. Στη συνέχεια αξιολογεί την προφορά του και δίνει σύντομο feedback, για παράδειγμα ότι «κάποιοι ήχοι δεν ήταν αρκετά καθαροί». Ο χρήστης μπορεί επίσης να ακούσει την προφορά της ίδιας της εφαρμογής.

Η λειτουργία αρχίζει να διατίθεται στις ΗΠΑ και στην Ινδία και, σε αυτή τη φάση, υποστηρίζει αγγλικά, ισπανικά και χίντι.

Η προσθήκη δείχνει τη σταδιακή μετατόπιση του Google Translate από ένα απλό εργαλείο μετάφρασης σε μια πιο διαδραστική εφαρμογή γλωσσικής εξάσκησης. Η Google δεν θέλει πλέον μόνο να σου δείχνει τι σημαίνει μια φράση σε άλλη γλώσσα, αλλά και να σε βοηθά να την πεις πιο σωστά.

Η κίνηση θυμίζει λειτουργίες εφαρμογών όπως το Duolingo, όπου ο χρήστης δεν διαβάζει απλώς τη σωστή απάντηση, αλλά καλείται να μιλήσει, να ακουστεί και να διορθωθεί. Για το Google Translate, αυτό σημαίνει ότι το εργαλείο που πολλοί χρησιμοποιούν καθημερινά σε ταξίδια, σπουδές ή δουλειά γίνεται λίγο περισσότερο προσωπικός γλωσσικός βοηθός.

Τον προηγούμενο μήνα, η Google είχε λανσάρει και τη λειτουργία ζωντανής μετάφρασης μέσω ακουστικών στο iOS, ενώ επέκτεινε τη διαθεσιμότητά της σε συσκευές Android σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Νιγηρία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, το Μπανγκλαντές και η Ταϊλάνδη.

Με στοιχεία από TechCrunch

Οι άνθρωποι που «σπάνε» την τεχνητή νοημοσύνη για να τη σώσουν

Τech & Science / «Βλέπω ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ανθρωπότητα»: Οι άνθρωποι που «σπάνε» την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μας σώσουν

Οι AI jailbreakers προσπαθούν να ξεγελάσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude, ώστε να αποκαλύψουν αδυναμίες στους κανόνες ασφαλείας τους. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε περισσότερα συστήματα, η δουλειά τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, αλλά και ψυχικά φορτισμένη..
Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Τech & Science / Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Η δίκη του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν, του OpenAI και της Microsoft ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τον ιδρυτή της Tesla να υποστηρίζει ότι το OpenAI πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή του. Η πλευρά του OpenAI απαντά ότι ο Μασκ δεν υπερασπίζεται μια αποστολή, αλλά επιτίθεται σε έναν ανταγωνιστή που δεν κατάφερε να ελέγξει.
PFAS ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Τech & Science / Η πρώιμη έκθεση των παιδιών στα «παντοτινά χημικά» συνδέεται με κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας

Tα «παντοτινά χημικά» βρίσκονται μεταξύ άλλων σε πόσιμο νερό, δοχεία τροφίμων και ποτών, αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη και υφάσματα ανθεκτικά στους λεκέδες
Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Τech & Science / Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
ΔΕΠΥ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / ΔΕΠΥ: Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να εντοπίζει με ακρίβεια πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στα παιδιά να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη πολύ νωρίτερα
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.
Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Τech & Science / Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Από τον Κάμπι Λέιμ μέχρι τον Άντι Κόεν, τα AI «ψηφιακά δίδυμα» δημιουργών και celebrities γίνονται το νέο προϊόν για brands, πλατφόρμες και talent agencies. Η υπόσχεση είναι λιγότερο burnout και περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες. Ο κίνδυνος, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερος: οι creators να χάσουν τον έλεγχο της ίδιας τους της εικόνας.
