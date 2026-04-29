Το Google Translate θέλει πλέον να διορθώνει και την προφορά σου

Το Google Translate γίνεται 20 ετών και η Google του προσθέτει μια λειτουργία που το φέρνει πιο κοντά στις εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών. Δεν αρκείται πλέον στο να μεταφράζει μια λέξη ή μια φράση. Θέλει να ακούσει πώς την προφέρεις.

Η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να εξασκούνται στην προφορά λέξεων και φράσεων σε διαφορετικές γλώσσες. Όταν κάποιος μεταφράζει ένα κείμενο, μπορεί να μπει στο μενού «Practice» και να επιλέξει το κουμπί «Pronounce».

Η εφαρμογή εμφανίζει τότε τη φωνητική απόδοση του μεταφρασμένου κειμένου και ζητά από τον χρήστη να το πει δυνατά. Στη συνέχεια αξιολογεί την προφορά του και δίνει σύντομο feedback, για παράδειγμα ότι «κάποιοι ήχοι δεν ήταν αρκετά καθαροί». Ο χρήστης μπορεί επίσης να ακούσει την προφορά της ίδιας της εφαρμογής.

Η λειτουργία αρχίζει να διατίθεται στις ΗΠΑ και στην Ινδία και, σε αυτή τη φάση, υποστηρίζει αγγλικά, ισπανικά και χίντι.

Η προσθήκη δείχνει τη σταδιακή μετατόπιση του Google Translate από ένα απλό εργαλείο μετάφρασης σε μια πιο διαδραστική εφαρμογή γλωσσικής εξάσκησης. Η Google δεν θέλει πλέον μόνο να σου δείχνει τι σημαίνει μια φράση σε άλλη γλώσσα, αλλά και να σε βοηθά να την πεις πιο σωστά.

Η κίνηση θυμίζει λειτουργίες εφαρμογών όπως το Duolingo, όπου ο χρήστης δεν διαβάζει απλώς τη σωστή απάντηση, αλλά καλείται να μιλήσει, να ακουστεί και να διορθωθεί. Για το Google Translate, αυτό σημαίνει ότι το εργαλείο που πολλοί χρησιμοποιούν καθημερινά σε ταξίδια, σπουδές ή δουλειά γίνεται λίγο περισσότερο προσωπικός γλωσσικός βοηθός.

Τον προηγούμενο μήνα, η Google είχε λανσάρει και τη λειτουργία ζωντανής μετάφρασης μέσω ακουστικών στο iOS, ενώ επέκτεινε τη διαθεσιμότητά της σε συσκευές Android σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Νιγηρία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, το Μπανγκλαντές και η Ταϊλάνδη.

Με στοιχεία από TechCrunch