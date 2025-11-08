Ο καφές που συνδέεται περισσότερο με τη χοληστερίνη, σύμφωνα με έρευνα

Ο καφές είναι ίσως η πιο δημοφιλής αγαπημένη καθημερινή συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως και, σύμφωνα με την επιστήμη, μπορεί πράγματι να είναι ωφέλιμος.

Όμως, ο τρόπος παρασκευής του φαίνεται να παίζει κρίσιμο ρόλο για την υγεία, κάτι που υπογράμμισε η γιατρός της σχολής του Harvard, Trisha Pasricha, σε άρθρο της για τη στήλη «Ask A Doctor» της Washington Post.

Στο δημοσίευμά της, η ειδικός έκανε μια εκτενή αναφορά σε μελέτες με αντικείμενο τον καφέ, ξεχωρίζοντας το είδος που έχει συνδεθεί με τη χοληστερίνη, περισσότερο από τα άλλα, ενώ σε σχετικό βίντεο που έχει αναρτήσει, προτείνει την πιο ασφαλή επιλογή για όσους επιλέγουν την κατανάλωση καφέ, καθημερινά.

Η έρευνα για τον καφέ σε μισό εκατομμύριο ενήλικες

Η Trisha Pasricha αναφέρθηκε σε μεγάλη μελέτη του 2020, στην οποία συμμετείχαν περίπου 500.000 ενήλικες, η οποία εξέτασε τη σχέση μεταξύ διαφορετικών τρόπων παρασκευής καφέ και των συνεπειών -όπου αυτές εντοπίστηκαν- στην υγεία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μη φιλτραρισμένος καφές (όπως εκείνος που παρασκευάζεται σε French press ή παραδοσιακές μηχανές espresso) συνδέεται με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης, σε σύγκριση με τον φιλτραρισμένο καφέ.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Η βασική αιτία, είναι κάποιες ουσίες που ονομάζονται diterpenes, οι οποίες υπάρχουν φυσικά στον καφέ, αλλά παραμένουν στο ρόφημα όταν δεν χρησιμοποιείται φίλτρο. Οι diterpenes μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της «κακής» LDL χοληστερίνης, επηρεάζοντας τη λειτουργία του ήπατος και μειώνοντας την ικανότητά του να απομακρύνει τα λιπίδια από το αίμα.

Τα χάρτινα φίλτρα συγκρατούν τις ουσίες αυτές, εμποδίζοντάς τες να φτάσουν στο φλιτζάνι σας. Έτσι, ο φιλτραρισμένος καφές θεωρείται η πιο «καρδιοπροστατευτική» επιλογή.

Ποιος καφές θεωρείται πιο ασφαλής

Οι επιστήμονες συνιστούν τον φιλτραρισμένο καφέ στην καθημερινή μας ρουτίνα, ειδικά αν καταναλώνουμε πολλά φλιτζάνια την ημέρα ή αν έχουμε προβλήματα χοληστερίνης ή καρδιάς.

Αντίθετα, η υπερκατανάλωση espresso ή French press — πάνω από τρεις έως πέντε καφέδες ημερησίως — έχει συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα.

Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι ο φιλτραρισμένος καφές, όταν καταναλώνεται με μέτρο (έως 3½ φλιτζάνια ημερησίως), συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Περιέχει πλούσια αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία από καρδιοπάθειες, διαβήτη τύπου 2 και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Πάρκινσον.

Με πληροφορίες από Washington Post