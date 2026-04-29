ΕΕ: Η Meta παραβιάζει τη νομοθεσία επιτρέποντας πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13

Η Meta παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή δεν έλαβε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψει τη χρήση του Facebook και του Instagram από παιδιά κάτω των 13 ετών, σύμφωνα με προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη, έπειτα από έρευνα σχεδόν δύο ετών. Η Κομισιόν ανέφερε ότι η αμερικανική εταιρεία δεν διέθετε αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να εμποδίζει ανήλικους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στις δύο πλατφόρμες, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι όροι χρήσης της ορίζουν ως ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο ηλικίας τα 13 έτη.

Σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση των Βρυξελλών, η Meta παραβίασε τον Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (Digital Services Act - DSA), ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να εντοπίζουν και να περιορίζουν με επιμέλεια κινδύνους για τους χρήστες τους, ιδιαίτερα για ανηλίκους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα συμπεράσματα είναι προκαταρκτικά και δεν προδικάζουν την τελική έκβαση της διαδικασίας. Η Meta έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης και να παρουσιάσει την υπεράσπισή της.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Meta διαφωνεί με τα ευρήματα. Όπως ανέφερε, το Facebook και το Instagram προορίζονται για άτομα άνω των 13 ετών και η εταιρεία εφαρμόζει μέτρα για τον εντοπισμό και τη διαγραφή λογαριασμών ανηλίκων. Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες τεχνολογικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η Κομισιόν υποστήριξε ότι παιδιά κάτω των 13 ετών μπορούσαν να δημιουργήσουν λογαριασμό δηλώνοντας ψευδή ημερομηνία γέννησης, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Παράλληλα, έκρινε ότι το εργαλείο αναφοράς για περιπτώσεις ανήλικων χρηστών ήταν δύσχρηστο και αναποτελεσματικό, επιτρέποντας τη συνέχιση της πρόσβασης.

Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Henna Virkkunen, δήλωσε ότι οι δύο πλατφόρμες κάνουν «πολύ λίγα» για να αποτρέψουν την πρόσβαση παιδιών κάτω από το ηλικιακό όριο. Τόνισε ότι οι όροι χρήσης δεν πρέπει να παραμένουν απλές γραπτές δηλώσεις, αλλά να εφαρμόζονται στην πράξη για την προστασία των χρηστών.

Αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι περίπου το 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν Instagram ή Facebook. Εάν επιβεβαιωθεί η παραβίαση, η Meta μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 201 δισ. δολαρίων για το 2025.

Η υπόθεση εξελίσσεται ενώ πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Με πληροφορίες από Guardian