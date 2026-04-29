ΕΕ: Η Meta παραβιάζει τη νομοθεσία επιτρέποντας πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13

Αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι περίπου το 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν Instagram ή Facebook

The LiFO team
The LiFO team
Ο ιδιοκτήτης και CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ / Φωτ.: EPA, αρχείου
Η Meta παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία επειδή δεν έλαβε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψει τη χρήση του Facebook και του Instagram από παιδιά κάτω των 13 ετών, σύμφωνα με προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη, έπειτα από έρευνα σχεδόν δύο ετών. Η Κομισιόν ανέφερε ότι η αμερικανική εταιρεία δεν διέθετε αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να εμποδίζει ανήλικους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στις δύο πλατφόρμες, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι όροι χρήσης της ορίζουν ως ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο ηλικίας τα 13 έτη.

Σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση των Βρυξελλών, η Meta παραβίασε τον Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (Digital Services Act - DSA), ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να εντοπίζουν και να περιορίζουν με επιμέλεια κινδύνους για τους χρήστες τους, ιδιαίτερα για ανηλίκους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα συμπεράσματα είναι προκαταρκτικά και δεν προδικάζουν την τελική έκβαση της διαδικασίας. Η Meta έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης και να παρουσιάσει την υπεράσπισή της.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Meta διαφωνεί με τα ευρήματα. Όπως ανέφερε, το Facebook και το Instagram προορίζονται για άτομα άνω των 13 ετών και η εταιρεία εφαρμόζει μέτρα για τον εντοπισμό και τη διαγραφή λογαριασμών ανηλίκων. Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες τεχνολογικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η Κομισιόν υποστήριξε ότι παιδιά κάτω των 13 ετών μπορούσαν να δημιουργήσουν λογαριασμό δηλώνοντας ψευδή ημερομηνία γέννησης, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Παράλληλα, έκρινε ότι το εργαλείο αναφοράς για περιπτώσεις ανήλικων χρηστών ήταν δύσχρηστο και αναποτελεσματικό, επιτρέποντας τη συνέχιση της πρόσβασης.

Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Henna Virkkunen, δήλωσε ότι οι δύο πλατφόρμες κάνουν «πολύ λίγα» για να αποτρέψουν την πρόσβαση παιδιών κάτω από το ηλικιακό όριο. Τόνισε ότι οι όροι χρήσης δεν πρέπει να παραμένουν απλές γραπτές δηλώσεις, αλλά να εφαρμόζονται στην πράξη για την προστασία των χρηστών.

Αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι περίπου το 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν Instagram ή Facebook. Εάν επιβεβαιωθεί η παραβίαση, η Meta μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 201 δισ. δολαρίων για το 2025.

Η υπόθεση εξελίσσεται ενώ πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Με πληροφορίες από Guardian

Η Meta θα παρακολουθεί τους υπολογιστές των εργαζομένων της για να εκπαιδεύει AI agents

Τech & Science / Η Meta θα παρακολουθεί τους υπολογιστές των εργαζομένων της για να εκπαιδεύει AI agents

Η Meta εγκαθιστά νέο εσωτερικό εργαλείο που καταγράφει κινήσεις του ποντικιού, κλικ, πληκτρολογήσεις και ορισμένα screenshots από εφαρμογές εργασίας, ώστε να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα στην εκπαίδευση AI agents
Οι άνθρωποι που «σπάνε» την τεχνητή νοημοσύνη για να τη σώσουν

Τech & Science / «Βλέπω ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ανθρωπότητα»: Οι άνθρωποι που «σπάνε» την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μας σώσουν

Οι AI jailbreakers προσπαθούν να ξεγελάσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude, ώστε να αποκαλύψουν αδυναμίες στους κανόνες ασφαλείας τους. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε περισσότερα συστήματα, η δουλειά τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, αλλά και ψυχικά φορτισμένη..
Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Τech & Science / Η δίκη του αιώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Έλον Μασκ στο εδώλιο κατά της OpenAI

Η δίκη του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν, του OpenAI και της Microsoft ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τον ιδρυτή της Tesla να υποστηρίζει ότι το OpenAI πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή του. Η πλευρά του OpenAI απαντά ότι ο Μασκ δεν υπερασπίζεται μια αποστολή, αλλά επιτίθεται σε έναν ανταγωνιστή που δεν κατάφερε να ελέγξει.
Τech & Science / Η πρώιμη έκθεση των παιδιών στα «παντοτινά χημικά» συνδέεται με κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας

Tα «παντοτινά χημικά» βρίσκονται μεταξύ άλλων σε πόσιμο νερό, δοχεία τροφίμων και ποτών, αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη και υφάσματα ανθεκτικά στους λεκέδες
Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Τech & Science / Η Canva ζήτησε συγγνώμη επειδή AI εργαλείο της άλλαζε τη λέξη «Palestine» σε «Ukraine»

Το Magic Layers, νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Canva, φέρεται να αντικαθιστούσε τη λέξη «Palestine» με «Ukraine» σε σχέδια χρηστών. Η εταιρεία είπε ότι διόρθωσε το πρόβλημα και προσθέτει νέους ελέγχους για να μην επαναληφθεί.
Τech & Science / ΔΕΠΥ: Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να εντοπίζει με ακρίβεια πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει στα παιδιά να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη πολύ νωρίτερα
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Τech & Science / Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της πριν την αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε αιτήσεις για την κατοχύρωση δύο ηχητικών αποσπασμάτων της φωνής της και μίας φωτογραφίας της από τη σκηνή, σε μια κίνηση που συνδέεται με την ανησυχία για AI deepfakes, ψεύτικες διαφημίσεις και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της εικόνας της.
Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Τech & Science / Οι influencers αντικαθιστούν τον εαυτό τους με AI κλώνους

Από τον Κάμπι Λέιμ μέχρι τον Άντι Κόεν, τα AI «ψηφιακά δίδυμα» δημιουργών και celebrities γίνονται το νέο προϊόν για brands, πλατφόρμες και talent agencies. Η υπόσχεση είναι λιγότερο burnout και περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες. Ο κίνδυνος, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερος: οι creators να χάσουν τον έλεγχο της ίδιας τους της εικόνας.
Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Τech & Science / Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη υπογράφει πλέον το 44% των νέων uploads στο Deezer, όμως πίσω από τα 75.000 καθημερινά tracks κρύβεται ένα παράδοξο: η πραγματική ακροαματικότητα παραμένει οριακή, ενώ τα περισσότερα streams αποδεικνύονται πλασματικά, αφήνοντας τους δημιουργούς χωρίς έσοδα.
