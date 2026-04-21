Blue Origin: Καθηλώνονται οι εκτοξεύσεις μετά από αποστολή που έθεσε δορυφόρο σε λάθος τροχιά

Η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος «παγώνει» τις εκτοξεύσεις, ενώ η NASA βασίζεται στον πύραυλο για αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis

ΤΖΕΦ ΜΠΕΖΟΣ BLUE ORIGIN NASA ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Facebook Twitter
Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Blue Origin / Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Προβλήματα σημειώθηκαν στη νέα εκτόξευση της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, Blue Origin, με αποτέλεσμα δορυφόρος να καταλήξει σε λανθασμένη τροχιά και να καταστραφεί. 

Η εκτόξευση του πυραύλου New Glenn πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από το Cape Canaveral Space Force Station. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, ο κινητήρας δεν παρήγαγε την απαιτούμενη ώση, με αποτέλεσμα ο πύραυλος να μην καταφέρει να ανεβάσει τον δορυφόρο στο προβλεπόμενο ύψος ώστε να τεθεί σε επιχειρησιακή τροχιά. 

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Το πρώτο, επαναχρησιμοποιούμενο τμήμα του πυραύλου λειτούργησε κανονικά και προσγειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα σε πλωτή πλατφόρμα στον ωκεανό. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο ανώτερο τμήμα, το οποίο αναλαμβάνει να μεταφέρει το ωφέλιμο φορτίο στην τελική του τροχιά.

Ο δορυφόρος προοριζόταν να ενταχθεί στο δίκτυο της AST SpaceMobile, το οποίο αναπτύσσει υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης δορυφόρων με συμβατικά κινητά τηλέφωνα. Επειδή όμως δεν έφτασε σε αρκετά υψηλή τροχιά, η αποστολή θεωρείται αποτυχημένη.

Σύμφωνα με τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ, τόσο το ανώτερο τμήμα του πυραύλου όσο και ο δορυφόρος επανεισήλθαν στην ατμόσφαιρα τη Δευτέρα. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο ή τις συνθήκες της επανεισόδου.

Μετά το περιστατικό, η Blue Origin καθήλωσε προσωρινά τον New Glenn έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα σε συνεργασία με την αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, την FAA, η οποία εποπτεύει και αδειοδοτεί τις εκτοξεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συγκεκριμένη ήταν μόλις η τρίτη πτήση του New Glenn, του πυραύλου που αναπτύσσει η Blue Origin για την τοποθέτηση φορτίων σε τροχιά. Ο πύραυλος θεωρείται κρίσιμος για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, ενώ και η NASA υπολογίζει σε αυτόν για την εκτόξευση των σεληνιακών οχημάτων Blue Moon στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, του αμερικανικού προγράμματος επιστροφής στη Σελήνη.

Ο New Glenn έχει ύψος άνω των 98 μέτρων και φέρει το όνομα του Τζον Γκλεν, του πρώτου Αμερικανού που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1962.

Με πληροφορίες από Associated Press

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Τech & Science / Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος εξερευνούν τον ανεφοδιασμό καυσίμων σε τροχιά, ώστε τα διαστημόπλοια να ταξιδεύουν πιο μακριά με λιγότερο βάρος στην εκτόξευση, ανοίγοντας τον δρόμο για φθηνότερες και μακρινότερες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Ο εγκέφαλος των αστροναυτών στο Διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα

Ερευνητές που συνεργάστηκαν με 11 αστροναύτες ανακάλυψαν ότι ακόμη και σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ο εγκέφαλος συνεχίζει να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Πολιτισμός / Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
THE LIFO TEAM
ΝΕΑΤΕΡΝΤΑΛ ΒΡΕΦΟΣ ΧΟΜΟ ΣΑΠΙΕΝΣ

Τech & Science / Ανακαλύφθηκε βρέφος Νεάντερταλ 50.000 ετών με χαρακτηριστικά παιδιού ενός έτους

Τα νέα ευρήματα προσθέτουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ζωής των Νεάντερταλ και δείχνουν ότι οι διαφορές με τους σύγχρονους ανθρώπους ξεκινούσαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν
THE LIFO TEAM
NASA ΑΠΟΣΤΟΛΗ ARTEMIS II ΒΙΝΤΕΟ

Τech & Science / Artemis II: «Ευκαιρία ζωής» - Αστροναύτης απαθανατίζει την στιγμή που η Γη «δύει» πίσω από τη Σελήνη

Το πλήρωμα παρακολούθησε το φαινόμενο ενώ ταξίδευε στη μακρινή πλευρά της Σελήνης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που άνθρωποι αντικρίζουν αυτή την εικόνα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια
THE LIFO TEAM
ΓΗ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε πως η Γη γίνεται όλο και πιο φωτεινή κάθε χρόνο - Τι σημαίνει αυτό;

Η Γη γίνεται ολοένα και πιο φωτεινή, όμως η εικόνα δεν είναι γραμμική - Νέα μελέτη της NASA δείχνει ότι η αύξηση του τεχνητού φωτισμού συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις
THE LIFO TEAM
 
 