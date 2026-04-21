Blue Origin: Καθηλώνονται οι εκτοξεύσεις μετά από αποστολή που έθεσε δορυφόρο σε λάθος τροχιά

Προβλήματα σημειώθηκαν στη νέα εκτόξευση της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, Blue Origin, με αποτέλεσμα δορυφόρος να καταλήξει σε λανθασμένη τροχιά και να καταστραφεί.

Η εκτόξευση του πυραύλου New Glenn πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από το Cape Canaveral Space Force Station. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, ο κινητήρας δεν παρήγαγε την απαιτούμενη ώση, με αποτέλεσμα ο πύραυλος να μην καταφέρει να ανεβάσει τον δορυφόρο στο προβλεπόμενο ύψος ώστε να τεθεί σε επιχειρησιακή τροχιά.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Το πρώτο, επαναχρησιμοποιούμενο τμήμα του πυραύλου λειτούργησε κανονικά και προσγειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα σε πλωτή πλατφόρμα στον ωκεανό. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο ανώτερο τμήμα, το οποίο αναλαμβάνει να μεταφέρει το ωφέλιμο φορτίο στην τελική του τροχιά.

Ο δορυφόρος προοριζόταν να ενταχθεί στο δίκτυο της AST SpaceMobile, το οποίο αναπτύσσει υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης δορυφόρων με συμβατικά κινητά τηλέφωνα. Επειδή όμως δεν έφτασε σε αρκετά υψηλή τροχιά, η αποστολή θεωρείται αποτυχημένη.

Σύμφωνα με τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ, τόσο το ανώτερο τμήμα του πυραύλου όσο και ο δορυφόρος επανεισήλθαν στην ατμόσφαιρα τη Δευτέρα. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο ή τις συνθήκες της επανεισόδου.

Μετά το περιστατικό, η Blue Origin καθήλωσε προσωρινά τον New Glenn έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα σε συνεργασία με την αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, την FAA, η οποία εποπτεύει και αδειοδοτεί τις εκτοξεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συγκεκριμένη ήταν μόλις η τρίτη πτήση του New Glenn, του πυραύλου που αναπτύσσει η Blue Origin για την τοποθέτηση φορτίων σε τροχιά. Ο πύραυλος θεωρείται κρίσιμος για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, ενώ και η NASA υπολογίζει σε αυτόν για την εκτόξευση των σεληνιακών οχημάτων Blue Moon στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, του αμερικανικού προγράμματος επιστροφής στη Σελήνη.

Ο New Glenn έχει ύψος άνω των 98 μέτρων και φέρει το όνομα του Τζον Γκλεν, του πρώτου Αμερικανού που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1962.

Με πληροφορίες από Associated Press

