Blue Origin: Αναβλήθηκε ξανά η δεύτερη εκτόξευση του πυραύλου New Glenn

Νέα απόπειρα στις 12 Νοεμβρίου

LifO Newsroom
Η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, ανέβαλε για δεύτερη φορά την πολυαναμενόμενη εκτόξευση του υπερπυραύλου New Glenn, που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής, επικαλούμενη δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τεχνικά ζητήματα στην πλατφόρμα εκτόξευσης και –σε ένα απρόοπτο περιστατικό– την παρουσία ενός κρουαζιερόπλοιου που πλησίασε υπερβολικά την τροχιά πτήσης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επιχειρήσει νέα εκτόξευση την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, με το παράθυρο εκτόξευσης να ανοίγει στις 2:50 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και να κλείνει στις 4:17 μ.μ.. Η FAA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) είχε επιβάλει προσωριούς περιορισμούς σε διαστημικές εκτοξεύσεις λόγω του πρόσφατου shutdown της κυβέρνησης, ωστόσο συνεργάστηκε με τη Blue Origin για να επιτραπεί η νέα προσπάθεια.

Η αποστολή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εταιρεία, καθώς η Blue Origin προσπαθεί να αποδείξει την πλήρη επαναχρησιμοποίηση του πυραύλου. Στην πρώτη εκτόξευση τον Ιανουάριο, το New Glenn πέτυχε να φτάσει σε τροχιά, όμως ο ενισχυτής εξερράγη πριν προσγειωθεί στο πλοίο-βάση στη θάλασσα. Αυτή τη φορά, η εταιρεία ευελπιστεί να επαναφέρει με επιτυχία τον booster, όπως κάνει σταθερά ο ανταγωνιστής της, SpaceX.

Η συγκεκριμένη αποστολή είναι και η πρώτη εμπορική πτήση του New Glenn. Ο πύραυλος θα μεταφέρει το διαστημόπλοιο ESCAPADE της NASA, το οποίο θα ξεκινήσει αποστολή προς τον Άρη, καθώς και έναν δοκιμαστικό δορυφορικό πομπό της Viasat που εντάσσεται σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα της NASA.

Αρχικά, η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για νωρίτερα μέσα στο 2025, όμως καθυστέρησε αρκετές φορές. Το παράθυρο εκτόξευσης της Κυριακής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ άνοιξε στις 2:45 μ.μ., ωστόσο η έναρξη μετατέθηκε επανειλημμένα λόγω καιρού και τεχνικών προβλημάτων. Όταν απομένουν λίγα λεπτά για τη νέα απόπειρα, ένα κρουαζιερόπλοιο μπήκε στην απαγορευμένη ζώνη πτήσης, καθυστερώντας περαιτέρω τη διαδικασία. Τελικά, οι συνθήκες ανέμου δεν επέτρεψαν την εκτόξευση, και η Blue Origin προχώρησε στην αναβολή.

Αν η εκτόξευση της 12ης Νοεμβρίου στεφθεί με επιτυχία, το New Glenn θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για να αποτελέσει τον κύριο ανταγωνιστή του Starship της SpaceX, σε μια αγορά όπου η επαναχρησιμοποίηση θεωρείται πλέον το «κλειδί» για τη μείωση του κόστους των διαστημικών αποστολών.
 

