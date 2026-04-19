Το μέλλον της NASA μετά την ιστορική αποστολή Artemis II

Η αποστολή Artemis II προσγειώθηκε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα στον Ειρηνικό Ωκεανό, μετά την ολοκλήρωση ενός 10ήμερου ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.

Το τετραμελές πλήρωμα ταξίδεψε 695.081 μίλια και παρατήρησε την αθέατη πλευρά της Σελήνης για πρώτη φορά σε περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, δήλωσε τη Δευτέρα στο ABC News ότι η Artemis II είναι μόνο το πρώτο βήμα προς τον στόχο της ίδρυσης μόνιμης βάσης στη Σελήνη και, τελικά, της αποστολής αστροναυτών στον Άρη.

«Έχουμε την εντολή, τους πόρους, έχουμε μια επιτυχημένη αποστολή — την Artemis II — στο ενεργητικό μας. Μόλις ξεκινάμε», δήλωσε ο Άιζακμαν σε συνέντευξη στο «Good Morning America».

Artemis III

Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή Artemis III, που έχει προγραμματιστεί για το 2027, θα εκτοξεύσει το πλήρωμα με το διαστημικό σκάφος Orion τοποθετημένο στην κορυφή του πυραύλου Space Launch System.

Αρχικά, η Artemis III είχε προγραμματιστεί ως επανδρωμένη αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλά ο Άιζακμαν δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το χρονοδιάγραμμα είχε αλλάξει.

Αυτό ήρθε αμέσως μετά από μια έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας Αεροδιαστημικής, η οποία αξιολογεί τις επιδόσεις της NASA στον τομέα της ασφάλειας και προσφέρει συστάσεις για τη βελτίωση των εν λόγω επιδόσεων. Η έκθεση της επιτροπής χαρακτήρισε το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα της Artemis III ως «υψηλού κινδύνου».

Η επικαιροποιημένη αποστολή Artemis III θα στείλει το πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη Γη και θα δοκιμάσει τις δυνατότητες συνάντησης και πρόσδεσης μεταξύ του Orion και εμπορικών διαστημικών σκαφών, κάτι που είναι απαραίτητο για την προσεδάφιση αστροναυτών στη Σελήνη, ανέφερε η NASA.

Η NASA αναφέρει ότι θα ανακοινώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδιασμό της αποστολής και το πλήρωμα πλησιέστερα στην ημερομηνία εκτόξευσης του 2027.

Artemis IV

Η NASA στοχεύει στις αρχές του 2028 για την Artemis IV, η οποία θα είναι η πρώτη επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη από την αποστολή Apollo 17 το 1972.

Αφού φτάσει στην σεληνιακή τροχιά, το Orion θα συνδεθεί με ένα εμπορικό σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης είτε της SpaceX είτε της Blue Origin. Δύο αστροναύτες θα μεταφερθούν στο σκάφος προσεδάφισης, το οποίο θα τους μεταφέρει στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη NASA.

Η αποστολή στοχεύει στην προσεδάφιση του πληρώματος στην περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης, μια περιοχή που δεν έχει εξερευνηθεί ποτέ από τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τη NASA, πιστεύεται ότι στον νότιο πόλο της Σελήνης υπάρχει σημαντική ποσότητα νερού, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στη διευκόλυνση μελλοντικών εξερευνήσεων.

Στη συνέχεια, οι αστροναύτες θα περάσουν περίπου μία εβδομάδα κοντά στον Νότιο Πόλο πραγματοποιώντας παρατηρήσεις και συλλέγοντας δείγματα, τα οποία θα «επεκτείνουν την κατανόησή μας για το Ηλιακό Σύστημα και τον πλανήτη μας», σύμφωνα με τη NASA.

Artemis V

Η αποστολή Artemis V, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2028, θα είναι η τέταρτη επανδρωμένη αποστολή και η δεύτερη προσεδάφιση στη Σελήνη. Αναμένεται επίσης να ξεκινήσει τις προσπάθειες για την κατασκευή μιας μόνιμης, βιώσιμης βάσης στη Σελήνη.

Τον περασμένο μήνα, οι επικεφαλής της NASA παρουσίασαν ένα φιλόδοξο σχέδιο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη και την κατασκευή μόνιμης βάσης.

Μετά την Artemis V, η NASA ελπίζει να προσεδαφίζει αστροναύτες στη Σελήνη κάθε έξι μήνες με τη βοήθεια εμπορικών διαστημικών εταιρειών, κατασκευάζοντας σταδιακά μια βάση στην οποία οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται μακροπρόθεσμα, δήλωσε τότε ο Άιζακμαν.

Με πληροφορίες από ABC News

