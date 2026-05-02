Artemis II: Το πρώτο πράγμα που έφαγαν οι αστροναύτες μετά την επιστροφή από τη Σελήνη

Το πλήρωμα της αποστολής NASA, Artemis II, αποκάλυψε τι ήταν το πρώτο πράγμα που έφαγε μετά την επιστροφή του στη Γη, έπειτα από την ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη.

Όπως είπαν, ως ομάδα απόλαυσαν μια σακούλα με M&M’s, με γεύση φιστίκι.

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Τζέρεμι Χάνσεν ολοκλήρωσαν μια αποστολή 10 ημερών, κατά την οποία ταξίδεψαν περισσότερα από 400.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.

What did the Artemis II astronauts do when they landed back on Earth? Share a bag of peanut M&Ms.



"When we landed, we splashed down into the Pacific Ocean ... and Christina, out of her spacesuit pocket, goes, 'I got some peanut M&Ms, anybody want some?'" Wiseman said on CBS…

Artemis II: Οι πρώτες στιγμές του πληρώματος στη Γη

Μιλώντας σε ειδική εκπομπή του CBS, ο Γουάιζμαν περιέγραψε τη στιγμή της επιστροφής: «Όταν προσθαλασσώθηκαμε στον Ειρηνικό Ωκεανό και περιμέναμε τα σωστικά συνεργεία να ανοίξουν την καταπακτή, η Κριστίνα έβγαλε από τη στολή της ένα σακουλάκι με peanut M&M’s και ρώτησε αν θέλει κανείς. Ήμασταν ακουμπισμένοι στο σκάφος, μόλις είχαμε επιστρέψει από τη Σελήνη και τρώγαμε σοκολατάκια. Ήμασταν χαρούμενοι».

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα είχε στη διάθεσή του μια ποικιλία τροφών, όπως τορτίγιες, ξηρούς καρπούς, μοσχαρίσιο μπρίσκετ με σος μπάρμπεκιου, κουνουπίδι, μακαρόνια με τυρί, κολοκύθα, μπισκότα και σοκολάτα. Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές, την έβδομη ημέρα της αποστολής, οι αστροναύτες επικοινώνησαν με το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και διαπίστωσαν ότι έτρωγαν τα ίδια φαγητά: πικάντικα φασολάκια, μπρόκολο ογκρατέν και φαχίτας με μοσχάρι.

Η αποστολή είχε και έντονα συναισθηματικές στιγμές. Σε εμφάνισή τους στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», οι αστροναύτες περιέγραψαν πώς η Γη φαινόταν «μικροσκοπική» από τόσο μεγάλη απόσταση, δίνοντάς της το παρατσούκλι «Tiny Earth». «Την τρίτη ημέρα αρχίσαμε να τη λέμε έτσι, γιατί έμοιαζε τόσο μικρή από το παράθυρο», ανέφερε ο Γουάιζμαν.

Artemis II: Πώς τους επηρέασε το ταξίδι στη Σελήνη

Το ταξίδι, όπως είπαν, τους επηρέασε βαθιά. «Βλέπαμε συνεχώς τη Γη να απομακρύνεται ή να πλησιάζει, κάτι που άλλαζε εντελώς την εμπειρία της αποστολής», εξήγησε ο ίδιος. «Μπορεί να τρώγαμε ή να ετοιμαζόμασταν για ύπνο και απλώς κοιτούσαμε έξω και βλέπαμε τη Γη. Ήταν απίστευτο».

Παρά τις περιορισμένες συνθήκες στον θάλαμο του διαστημοπλοίου Orion, το πλήρωμα κατάφερε να διαχειριστεί την καθημερινότητα, δίνοντας «χώρο και κατανόηση ο ένας στον άλλον». Μάλιστα, σε τηλεοπτική τους εμφάνιση έδειξαν πόσο μικρός ήταν ο χώρος, σχηματίζοντας έναν κύκλο γύρω από τον παρουσιαστή για να αποτυπώσουν τις συνθήκες μέσα στην κάψουλα.

Η Κριστίνα Κοχ τόνισε: «Νομίζω ότι εκπλήξαμε και τους εαυτούς μας. Αλλά αυτοί είναι τρεις από τους καλύτερους ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούσε κανείς να ταξιδέψει στο Διάστημα».

Ο Γουάιζμαν μίλησε και για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή που τους έδεσε ως ομάδα, την απόφαση να δοθεί το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του, Κάρολ, σε έναν κρατήρα της Σελήνης. «Ήταν απόφαση όλου του πληρώματος. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, ειδικά για τα παιδιά μου που το έμαθαν εκείνη τη στιγμή», ανέφερε.

Η αποστολή Artemis II ολοκληρώθηκε με προσθαλάσσωση ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο στις 10 Απριλίου, μετά από περισσότερες από επτά ημέρες στο Διάστημα. Στο πιο μακρινό σημείο της, η αποστολή έφτασε σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Με πληροφορίες από CBS