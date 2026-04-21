ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Η NASA παρουσίασε τον πύραυλο για την αποστολή Artemis III

Η αποστολή αναμένεται να εκτοξευτεί το 2027

The LiFO team
The LiFO team
NASA ARTEMIS III Facebook Twitter
Ο πύραυλος της αποστολής Artemis III/Φωτογραφία: NASA
0

Η NASA παρουσίασε το μεγαλύτερο τμήμα του πυραύλου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση της αποστολής Artemis III το 2027.

Η διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κεντρικό στάδιο του πυραύλου αναχώρησε από το Michoud Assembly Facility στη Νέα Ορλεάνη στις 20 Απριλίου, με προορισμό το Kennedy Space Center στη Φλόριντα.

Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη ολοκλήρωση της αποστολής Artemis II, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη της δέσμευσης της NASA στο πρόγραμμα επανδρωμένων πτήσεων. Η αποστολή Artemis III αποτελεί το επόμενο βήμα για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

Ενώ στην αποστολή Artemis II τέσσερις αστροναύτες ταξίδεψαν γύρω από τη Σελήνη και επέστρεψαν, η αποστολή Artemis III θα εκτοξεύσει πλήρωμα με το διαστημικό σκάφος Orion σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, όπου θα δοκιμάσουν τις διαδικασίες συνάντησης και πρόσδεσης μεταξύ του Orion και εμπορικών διαστημικών σκαφών.

Στη συνέχεια, η NASA σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσελήνωση πληρώματος με την αποστολή Artemis IV, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Ειδικά σχεδιασμένα οχήματα μετέφεραν το 80% του κεντρικού σταδίου του Space Launch System στην ειδική φορτηγίδα της NASA, με το όνομα Pegasus, για να μεταφερθεί στο Kennedy Space Center.

Μόλις φτάσει εκεί, οι μηχανικοί θα ολοκληρώσουν τη συναρμολόγηση και την κάθετη ενσωμάτωση των επιμέρους τμημάτων, προετοιμάζοντας τον πύραυλο για την εκτόξευση του 2027.

Το πλήρως συναρμολογημένο κεντρικό στάδιο θα έχει ύψος 65 μέτρα και θα περιλαμβάνει δεξαμενές καυσίμων χωρητικότητας άνω των 733.000 γαλονιών.

«Η εικόνα αυτού του πυραύλου να μεταφέρεται αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση της προόδου μας για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη», δήλωσε η Lori Glaze. «Πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά της αποστολής Artemis III. Με την άφιξή του στη Φλόριντα για την τελική ενσωμάτωση, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη δοκιμή κρίσιμων δυνατοτήτων που απαιτούνται για την προσελήνωση και, τελικά, για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη».

Κατά την εκτόξευση, το σύστημα θα λειτουργεί για περισσότερα από οκτώ λεπτά, προωθώντας το σκάφος Orion σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στη συνέχεια, το πλήρωμα της Artemis III θα πραγματοποιήσει δοκιμές ελιγμών σύνδεσης, ενόψει της Artemis IV, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει την πρώτη προσελήνωση ανθρώπων μετά το πρόγραμμα Apollo program.

Με πληροφορίες από BBC Sky at Night Magazine

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NASA ΓΗ ARTEMIS II APOLLO 8

Τech & Science / Από την αποστολή Apollo 8 μέχρι την Artemis II: Πώς άλλαξε η Γη μέσα σε 58 χρόνια

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη συνεχή παρατήρηση της Γης από το διάστημα, η δύναμη αυτών των εικόνων παραμένει ίδια: μας υπενθυμίζουν πόσο μικρός και πολύτιμος είναι ο πλανήτης μας
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Ο εγκέφαλος των αστροναυτών στο Διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα

Ερευνητές που συνεργάστηκαν με 11 αστροναύτες ανακάλυψαν ότι ακόμη και σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ο εγκέφαλος συνεχίζει να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Πολιτισμός / Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
THE LIFO TEAM
ΝΕΑΤΕΡΝΤΑΛ ΒΡΕΦΟΣ ΧΟΜΟ ΣΑΠΙΕΝΣ

Τech & Science / Ανακαλύφθηκε βρέφος Νεάντερταλ 50.000 ετών με χαρακτηριστικά παιδιού ενός έτους

Τα νέα ευρήματα προσθέτουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ζωής των Νεάντερταλ και δείχνουν ότι οι διαφορές με τους σύγχρονους ανθρώπους ξεκινούσαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν
THE LIFO TEAM
NASA ΑΠΟΣΤΟΛΗ ARTEMIS II ΒΙΝΤΕΟ

Τech & Science / Artemis II: «Ευκαιρία ζωής» - Αστροναύτης απαθανατίζει την στιγμή που η Γη «δύει» πίσω από τη Σελήνη

Το πλήρωμα παρακολούθησε το φαινόμενο ενώ ταξίδευε στη μακρινή πλευρά της Σελήνης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που άνθρωποι αντικρίζουν αυτή την εικόνα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια
THE LIFO TEAM
ΓΗ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε πως η Γη γίνεται όλο και πιο φωτεινή κάθε χρόνο - Τι σημαίνει αυτό;

Η Γη γίνεται ολοένα και πιο φωτεινή, όμως η εικόνα δεν είναι γραμμική - Νέα μελέτη της NASA δείχνει ότι η αύξηση του τεχνητού φωτισμού συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις
THE LIFO TEAM
Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Τech & Science / Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Επιστρατεύοντας τους τεχνολογικούς «μαχητές» της νεότερης γενιάς που δημιουργούν viral περιεχόμενο μέσω ΑΙ, το Ιράν δείχνει να κυριαρχεί στον πόλεμο των κοινωνικών μέσων, κατατροπώνοντας τη χώρα των «tech bros».
THE LIFO TEAM
 
 