Η NASA παρουσίασε τον πύραυλο για την αποστολή Artemis III

Η NASA παρουσίασε το μεγαλύτερο τμήμα του πυραύλου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση της αποστολής Artemis III το 2027.

Η διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κεντρικό στάδιο του πυραύλου αναχώρησε από το Michoud Assembly Facility στη Νέα Ορλεάνη στις 20 Απριλίου, με προορισμό το Kennedy Space Center στη Φλόριντα.

Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη ολοκλήρωση της αποστολής Artemis II, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη της δέσμευσης της NASA στο πρόγραμμα επανδρωμένων πτήσεων. Η αποστολή Artemis III αποτελεί το επόμενο βήμα για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

Ενώ στην αποστολή Artemis II τέσσερις αστροναύτες ταξίδεψαν γύρω από τη Σελήνη και επέστρεψαν, η αποστολή Artemis III θα εκτοξεύσει πλήρωμα με το διαστημικό σκάφος Orion σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, όπου θα δοκιμάσουν τις διαδικασίες συνάντησης και πρόσδεσης μεταξύ του Orion και εμπορικών διαστημικών σκαφών.

Στη συνέχεια, η NASA σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσελήνωση πληρώματος με την αποστολή Artemis IV, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Ειδικά σχεδιασμένα οχήματα μετέφεραν το 80% του κεντρικού σταδίου του Space Launch System στην ειδική φορτηγίδα της NASA, με το όνομα Pegasus, για να μεταφερθεί στο Kennedy Space Center.

Μόλις φτάσει εκεί, οι μηχανικοί θα ολοκληρώσουν τη συναρμολόγηση και την κάθετη ενσωμάτωση των επιμέρους τμημάτων, προετοιμάζοντας τον πύραυλο για την εκτόξευση του 2027.

With Artemis II safely back on Earth, NASA has begun shipping the core stage for the Artemis III rocket to @NASAKennedy.



Artemis III will test rendezvous and docking capabilities needed to land Artemis IV astronauts on the Moon in 2028. https://t.co/RfhWoO907P pic.twitter.com/w0sE6qHM0X — NASA (@NASA) April 20, 2026

Το πλήρως συναρμολογημένο κεντρικό στάδιο θα έχει ύψος 65 μέτρα και θα περιλαμβάνει δεξαμενές καυσίμων χωρητικότητας άνω των 733.000 γαλονιών.

«Η εικόνα αυτού του πυραύλου να μεταφέρεται αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση της προόδου μας για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη», δήλωσε η Lori Glaze. «Πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά της αποστολής Artemis III. Με την άφιξή του στη Φλόριντα για την τελική ενσωμάτωση, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη δοκιμή κρίσιμων δυνατοτήτων που απαιτούνται για την προσελήνωση και, τελικά, για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη».

Κατά την εκτόξευση, το σύστημα θα λειτουργεί για περισσότερα από οκτώ λεπτά, προωθώντας το σκάφος Orion σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στη συνέχεια, το πλήρωμα της Artemis III θα πραγματοποιήσει δοκιμές ελιγμών σύνδεσης, ενόψει της Artemis IV, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει την πρώτη προσελήνωση ανθρώπων μετά το πρόγραμμα Apollo program.

Με πληροφορίες από BBC Sky at Night Magazine

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Το μέλλον της NASA μετά την ιστορική αποστολή Artemis II