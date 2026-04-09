Artemis II: Πότε επιστρέφει το πλήρωμα της αποστολής - «Έχουμε πολλές ιστορίες»

Το πλήρωμα της αποστολής ​​​​​​​Artemis II δήλωσε ότι έχει «πολλές ακόμα φωτογραφίες» και «πολλές ιστορίες» να μοιραστεί με τον κόσμο, καθώς προετοιμάζεται να επιστρέψει στη Γη.

Οι τέσσερις αστροναύτες που βρίσκονται στο διαστημικό σκάφος Orion έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη και αναμένεται να προσθαλασσωθούν στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο γύρω στις 20:00 την Παρασκευή, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους, ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, δήλωσε ότι το πλήρωμα ανυπομονεί να μοιραστεί με τον κόσμο όσα είδε.

Ολοκληρώνεται η αποστολή του Artemis II

Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξαν νέα από την ομάδα από τότε που μίλησαν μετά την ιστορική πτήση τους γύρω από τη Σελήνη, κατά την οποία ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με την επανείσοδο στη Γη, ο Γκλόβερ είπε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα που έχετε ήδη δει, αλλά όλα τα καλά πράγματα επιστρέφουν μαζί μας».

«Υπάρχουν τόσες πολλές περισσότερες φωτογραφίες, τόσες πολλές ιστορίες», είπε.

Ο Γκλόβερ πρόσθεσε ότι το πλήρωμα είχε ακόμα «δύο μέρες» πριν μπορέσει να αρχίσει να επεξεργάζεται όλα όσα είχε περάσει.

«Θα σκέφτομαι και θα μιλάω για όλα αυτά τα πράγματα για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε.

Το διαστημικό σκάφος της αποστολής Artemis II, το Orion, έσπασε το ρεκόρ για την πιο μακρινή ανθρώπινη διαδρομή στις 13:56 περίπου (ώρα Ανατολικής Ακτής) τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 400.000 χλμ. που κατείχε από το 1970 η αποστολή «Apollo 13».

Το διαστημικό σκάφος δεν είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στη Σελήνη, αλλά να πετάξει γύρω από την αθέατη πλευρά της, την πλευρά που δεν είναι ποτέ ορατή από τη Γη. Δορυφόροι έχουν φωτογραφίσει την αθέατη πλευρά στο παρελθόν, αλλά οι αστροναύτες ήταν τα πρώτα ανθρώπινα μάτια που είδαν ορισμένα τμήματα της επιφάνειας της αθέατης πλευράς, καθώς και τους τεράστιους κρατήρες.

Αμέσως μετά την πτήση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με την ομάδα του Orion και τους συνεχάρη: «Σήμερα, γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική πραγματικά περήφανη, απίστευτα περήφανη».

Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης συνέντευξης Τύπου, στο Κέντρο Διαστήματος Τζόνσον της NASA στο Χιούστον, οι τέσσερις αστροναύτες εμφανίστηκαν για άλλη μια φορά σε ζωντανή μετάδοση, ενώ ένα μικρόφωνο αιωρούνταν μεταξύ τους.

Ο καθένας απάντησε με τη σειρά του σε ερωτήσεις δημοσιογράφων με σημαντική καθυστέρηση.

Οι ερωτήσεις προς τους αστροναύτες

Η εφημερίδα Los Angeles Times ρώτησε το πλήρωμα για τα 40 λεπτά «βαθιάς μοναξιάς» που βίωσαν όταν έχασαν την επαφή με τη Γη.

Ο κυβερνήτης Ριντ Γουάιζμαν είπε ότι το πλήρωμα είχε πολύ επιστημονική δουλειά να κάνει και ότι ήταν «πιθανώς οι πιο κρίσιμες σεληνιακές παρατηρήσεις για τη γεωλογική μας ομάδα».

«Αλλά οι τέσσερίς μας αφιερώσαμε μια στιγμή, μοιραστήκαμε τα μπισκότα που είχε φέρει ο Τζέρεμι, και αφιερώσαμε περίπου τρία ή τέσσερα λεπτά, απλώς ως πλήρωμα, για να σκεφτούμε πραγματικά πού βρισκόμασταν», είπε.

Για τον Γκλόβερ, το «μεγαλύτερο δώρο» της αποστολής ήταν το να δει την σεληνιακή έκλειψη από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Για τον Γουάιζμαν, η «κορυφαία στιγμή» ήταν όταν η ομάδα του ονόμασε έναν σεληνιακό κρατήρα προς τιμήν της αποθανούσας συζύγου του, Κάρολ, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2020.

«Νομίζω ότι όταν ο Τζέρεμι έγραψε το όνομα της Κάρολ... Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή με κυρίευσε το συναίσθημα και κοίταξα και είδα ότι η Κριστίνα έκλαιγε», είπε ο Ριντ.

«Για μένα προσωπικά, αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή της αποστολής», συνέχισε.

Το πλήρωμα είπε επίσης ότι ενημερωνόταν για τα νέα από τον πλανήτη Γη μέσω των μελών των οικογενειών τους.

«Αυτοί ήταν η πηγή μας για το πώς πηγαίνει η αποστολή από τη δημόσια προοπτική», είπε ο Γουάιζμαν, πριν προσθέσει «φυσικά είναι όλοι μεροληπτικοί».

Όταν ρωτήθηκε από την επιστημονική συντάκτρια ειδήσεων της BBC, Ρεμπέκα Μορέλ, τι θα λείψει περισσότερο στο πλήρωμα από το να βρίσκεται στο διάστημα, η Κριστίνα Κοχ είπε ότι θα της λείψει η «συντροφικότητα».

Όσον αφορά το τι δεν θα της λείψει, η Κοχ είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα.

«Δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε βαθύτερα αν δεν κάνουμε μερικά πράγματα που είναι άβολα, αν δεν κάνουμε μερικές θυσίες, αν δεν αναλάβουμε μερικούς κινδύνους. Και όλα αυτά αξίζουν τον κόπο», είπε.

Το πλήρωμα αντιμετωπίζει τώρα μερικές πιο ήσυχες ημέρες ελέγχων και πειραμάτων πριν από την τελική δοκιμασία: μια φλογερή βουτιά στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα σχεδόν 25.000 μιλίων την ώρα και μια προσθαλάσσωση με αλεξίπτωτο στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Με πληροφορίες από BBC