Artemis II: Η αποστολή της NASA επιστρέφει στη Γη - Πώς θα γίνει η προσθαλάσσωση

Λίγο πριν την επιστροφή τους στη Γη, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II μπαίνουν στην τελική ευθεία μιας ιστορικής πτήσης που σηματοδοτεί την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη έπειτα από δεκαετίες.

Το πλήρωμα, οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen , ολοκλήρωσε την τροχιά γύρω από τη Σελήνη και βρίσκεται πλέον σε πορεία επιστροφής προς τη Γη, με προγραμματισμένη προσεδάφιση στον Ειρηνικό Ωκεανό στις 10 Απριλίου.

Κατά την τελευταία πλήρη ημέρα στο διάστημα, οι αστροναύτες προχώρησαν σε κρίσιμες προετοιμασίες για την επανείσοδο, ελέγχοντας τα συστήματα του διαστημοπλοίου Orion και αναθεωρώντας τα πρωτόκολλα προσεδάφισης. Παράλληλα, ξεκίνησαν τη διαδικασία τακτοποίησης του θαλάμου, ασφαλίζοντας εξοπλισμό και ρυθμίζοντας τα καθίσματα για την επιστροφή.

Artemis II is locked in 🔒



As they flew around the Moon, the Artemis II crew took turns capturing science data and taking photos out of the Orion spacecraft window to share with their team back on Earth. pic.twitter.com/7Li6XTn9B0 — NASA (@NASA) April 9, 2026

Artemis II: Τι περιλαμβάνει το τεχνικό σκέλος της επιστροφής στη Γη

Στο τεχνικό σκέλος, πραγματοποιείται νέα διόρθωση τροχιάς, με τους κινητήρες του Orion να ενεργοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής πορεία προς τη Γη.

Η διαδικασία είναι καθοριστική για την ασφαλή είσοδο στην ατμόσφαιρα, καθώς ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορεί να επηρεάσουν την προσθαλάσσωση.

Η επανείσοδος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς περίπου 20 λεπτά πριν την είσοδο στην ατμόσφαιρα, το υπηρεσιακό τμήμα του σκάφους θα αποσπαστεί, ενώ το Orion θα φτάσει ταχύτητες που ξεπερνούν τα 38.000 χιλιόμετρα την ώρα. Κατά τη διάρκεια της καθόδου, το πλήρωμα θα βιώσει επιταχύνσεις έως και 3,9G, ενώ για περίπου έξι λεπτά θα υπάρξει πλήρης απώλεια επικοινωνίας λόγω του πλάσματος που σχηματίζεται γύρω από την κάψουλα.

Στα τελευταία στάδια, το σκάφος θα αναπτύξει αλεξίπτωτα επιβράδυνσης, πριν προσθαλασσωθεί ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο. Μέσα σε δύο ώρες, οι αστροναύτες θα περισυλλεγούν με ελικόπτερα και θα μεταφερθούν στο αμερικανικό πλοίο USS John P. Murtha για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις.

Η αποστολή της NASA αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια και λειτουργεί ως κρίσιμο τεστ για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος Artemis, που στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

New perspectives of our home planet.



As Artemis II flew around the Moon on April 6, the crew captured these images of a crescent Earth from hundreds of thousands of miles away. See the latest photos and videos: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/hzxVf8Z7Rh — NASA (@NASA) April 9, 2026

Artemis II: «Έχουμε πολλές ιστορίες»

Οι τέσσερις αστροναύτες που βρίσκονται στο διαστημικό σκάφος Orion έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους γύρω από τη Σελήνη και αναμένεται να προσθαλασσωθούν στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο γύρω στις 20:00 την Παρασκευή, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους, ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, δήλωσε ότι το πλήρωμα ανυπομονεί να μοιραστεί με τον κόσμο όσα είδε.

Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξαν νέα από την ομάδα από τότε που μίλησαν μετά την ιστορική πτήση τους γύρω από τη Σελήνη, κατά την οποία ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με την επανείσοδο στη Γη, ο Γκλόβερ είπε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα που έχετε ήδη δει, αλλά όλα τα καλά πράγματα επιστρέφουν μαζί μας».

«Υπάρχουν τόσες πολλές περισσότερες φωτογραφίες, τόσες πολλές ιστορίες», είπε.

Με πληροφορίες από NASA