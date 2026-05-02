Άποφις: «Δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής πλησιάζει τη Γη το 2029 – Πόσο κοντά θα περάσει

Ένας «δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής αναμένεται να περάσει κοντά από τη Γη το 2029, σε ένα γεγονός που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως την πιο κοντινή προσέγγιση σώματος -αυτού του μεγέθους- που έχει προβλεφθεί εγκαίρως.

Ο αστεροειδής ονομάζεται Άποφις, αλλά τονίζεται και «Απόφις», και η ονομασία του προήλθε από τον αρχαίο Αιγύπτιο θεό του χάους. Παρά την ανησυχητική ονομασία του, η NASA διαβεβαιώνει ότι θα περάσει με ασφάλεια σε απόσταση περίπου 32.000 χιλιομέτρων από τη Γη, στις 13 Απριλίου 2029.

Η απόσταση αυτή είναι μικρότερη από εκείνη πολλών δορυφόρων σε γεωσύγχρονη τροχιά, γεγονός που καθιστά το πέρασμά του εξαιρετικά σπάνιο και επιστημονικά σημαντικό.

It will be a close call, but scientists are assuring people Earth will avoid contact with an asteroid nicknamed "God of Chaos" in 2029. The skyscraper-sized object will be so close — within 20,000 miles of the surface of the planet, nearer than some satellites

Άποφις: Πότε ανακαλύφθηκε ο αστεροειδής

Ο Άποφις ανακαλύφθηκε το 2004 από τους αστρονόμους Ρόι Τάκερ, Ντέιβιντ Θόλεν και Φαμπρίτσιο Μπερνάρντι στο Αστεροσκοπείο Kitt Peak στην Αριζόνα. Αρχικά, οι επιστήμονες θεωρούσαν πιθανό το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Γη το 2029, το 2036 ή το 2068, ωστόσο τα δεδομένα των τελευταίων ετών απέκλεισαν αυτό το σενάριο.

Παρότι δεν αποτελεί απειλή, το πέρασμα ενός τόσο μεγάλου αστεροειδούς σε τόσο μικρή απόσταση, θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Ο Άποφις, μάλιστα, έχει μέγεθος που εκτιμάται ότι προσεγγίζει εκείνο του Πύργου του Άιφελ και αποτελείται από αρχέγονο υλικό το οποίο δεν ενσωματώθηκε ποτέ σε πλανήτη ή δορυφόρο, αποτελώντας «κατάλοιπο» από τα πρώτα στάδια σχηματισμού του ηλιακού συστήματος πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες αναμένουν ότι η ισχυρή βαρυτική έλξη της Γης θα επηρεάσει τον αστεροειδή κατά τη διέλευσή του, προκαλώντας αλλαγές στην τροχιά και την περιστροφή του.

On Friday, April 13, 2029, the massive asteroid Apophis (also known as 99942 Apophis) will make one of the closest approaches to Earth ever recorded for an object of its size.

Άποφις: Η εκτίμηση της NASA για τη διέλευση από τη Γη

Όπως σημειώνει η NASA, ο Άποφις ενδέχεται να «τεντωθεί, να συμπιεστεί και να παραμορφωθεί» από τις δυνάμεις που θα ασκηθούν πάνω του, ένα φαινόμενο που παρατηρείται μόνο σε τόσο κοντινές διελεύσεις.

Η συνολική επίδραση θα αλλάξει ελαφρώς την τροχιά του γύρω από τον Ήλιο, αυξάνοντας τη διάρκειά της, ενώ είναι πιθανό να μεταβληθεί και ο τρόπος περιστροφής του.

Για τη μελέτη του φαινομένου, η NASA έχει ήδη κατευθύνει το διαστημόπλοιο OSIRIS-REx προς τον Άποφι, ενώ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ετοιμάζει την αποστολή Ramses.

Η προσέγγιση του 2029 θεωρείται κομβικό βήμα για την καλύτερη κατανόηση των αστεροειδών και των πιθανών επιπτώσεών τους στη Γη, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία παρατήρησης από κοντινή απόσταση.

Με πληροφορίες από PEOPLE, NASA