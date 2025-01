Ανακαλύφθηκε απολίθωμα εμετού 66 εκατ. ετών στη Δανία: «Μας λέει ποιος έτρωγε ποιον»

Ένα κομμάτι απολιθωμένου εμετού που χρονολογείται από την εποχή των δεινοσαύρων ανακαλύφθηκε στη Δανία.

Ο τοπικός «κυνηγός απολιθωμάτων» Πίτερ Μπένικε βρήκε το απολίθωμα στο Stevns Klint, έναν παράκτιο βράχο στα ανατολικά της χώρας που έχει καταχωρηθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Ο Μπένικε δήλωσε ότι συνάντησε κάποια ασυνήθιστα ευρήματα σε ένα κομμάτι κιμωλίας. Αργότερα, αποδείχθηκε ότι ήταν κομμάτια θαλάσσιου κρίνου, ενός υποβρύχιου θαλάσσιου είδους που συγγενεύει με τους αστερίες και τους αχινούς.

Τα θραύσματα εξετάστηκαν στο τοπικό Μουσείο της Ανατολικής Ζηλανδίας, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ο εμετός μπορούσε να χρονολογηθεί στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου, δηλαδή πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το πλάσμα που έκανε τον εμετό ζούσε σε μια εποχή που υπήρχαν δεινόσαυροι όπως ο Τυραννόσαυρος και ο Τρικεράτοπας.

Ο Τζέσπερ Μιλάν, παλαιοντολόγος και έφορος του μουσείου, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται για ένα «πραγματικά ασυνήθιστο εύρημα», καθώς βοηθά στην κατανόηση των σχέσεων στην προϊστορική τροφική αλυσίδα.

