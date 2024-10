Χονγκ Κονγκ: Εντοπίστηκαν απολιθώματα δεινοσαύρου για πρώτη φορά

Απολιθώματα δεινοσαύρων ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στο Χονγκ Κονγκ, σε ένα απομακρυσμένο νησί στο ύπαιθρο του οικονομικού κέντρου της νοτιοανατολικής Ασίας.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στο Port Island, μια ακατοίκητη έκταση βράχων στα βορειοανατολικά ύδατα της πόλης, από το Τμήμα Γεωργίας, Αλιείας και Προστασίας του Χονγκ Κονγκ τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα απολιθώματα προέρχονται πιθανότατα από έναν «δεινόσαυρο μεγάλης ηλικίας» από την Κρητιδική εποχή, μία γεωλογική περίοδο που χρονολογείται από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε η υπουργός Ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ, Μπερναντέτ Λιν, «η ανακάλυψη έχει μεγάλη σημασία και παρέχει νέα στοιχεία για την έρευνα στην παλαιοοικολογία στο Χονγκ Κονγκ».

Από το 1979, το Port Island έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποτελεί επίσης μέρος του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO στο Χονγκ Κονγκ. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα νησιών που προστατεύεται από ένα διεθνές νομικό πλαίσιο και χρησιμοποιείται κυρίως για εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολογικούς σκοπούς.

