Wimledon: Η Σερένα Γουίλιαμς πήρε wild card για το Grand Slam

Κανονικά θα συμμετάσχει στο Wimbledon η Σερένα Γουίλιαμς, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ έλαβε wild card, όπως έγινε γνωστό και πλέον ετοιμάζεται για τη συμμετοχή μετά από ένα χρόνο απουσίας.

The stage awaits.



Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq