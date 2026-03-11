Βασίλης Σπανούλης: Τέλος από τη Μονακό - Η πρώτη του δήλωση

Mε σεβασμό στο πρόσωπο και στις ικανότητές του αποχαιρέτησε τον Βασίλη Σπανούλη η διοίκηση της Μονακό.

Ήδη από χθες (10/3), στο ραντεβού τους, οι δύο πλευρές έλαβαν από κοινού την απόφαση να λύσουν τη συνεργασία τους.

«Οι συνθήκες σε αναγκάζουν να παίρνεις δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις,» δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Μονακό Ολεκσέι Γεφίμοφ σήμερα (11/3) για το «διαζύγιο» με τον προπονητή που οδήγησε τους Μονεγάσκους στον πρώτο τελικό Euroleague της ιστορίας τους, τον περασμένο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι.

Οι οικονομικής φύσης δυσκολίες που είχαν ως αποτέλεσμα και αγωνιστικά προβλήματα οδήγησαν τον Βασίλη Σπανούλη στην απόφαση να μην παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων. Έτσι, από τα τέλη Νοεμβρίου 2024 έως τα μέσα Μαρτίου 2026, στην πρώτη προπονητική εμπειρία του σε σύλλογο επιπέδου Euroleague, λέει το αντίο στην ομάδα του Πριγκιπάτου έχοντας ρεκόρ 34 νίκες - 26 ήττες.

Ο Σπανούλης είχε διαδεχτεί τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία στα τέλη Νοεμβρίου 2024. Στην κανονική περίοδο της Euroleague τη σεζόν 2024-25, η Μονακό κατέλαβε την 4η θέση και στα πλέι οφ απέκλεισε την Μπαρτσελόνα με 3-2 και προκρίθηκε στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι. Στον ημιτελικό απέκλεισε την ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό, με 78-68, για να ηττηθεί από τη Φενερμπαχτσέ στον τελικό με 81-70.

Την τρέχουσα σεζόν η Μονακό βρισκόταν στο 15-7 στις πρώτες 22 αγωνιστικές, δηλαδή στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Όμως, τα οικονομικά προβλήματα είχαν ως αποτέλεσμα να κάνει ρεκόρ 1-7 έκτοτε, δηλαδή στις τελευταίες 8 αγωνιστικές και να πέσει στην 9η θέση με ρεκόρ 16-14.

Βασίλης Σπανούλης: Η ανακοίνωση της Μονακό

Στην ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη αναφέρεται:

«Η Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης προχώρησαν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που επέδειξε εντός του οργανισμού. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει χαραγμένη στην ιστορία της Μονακό.

Η Μονακό εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το έργο του και για το θετικό πνεύμα που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους φιλάθλους. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της "Roca Team". Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση της σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το μπάσκετ των Μονεγάσκων».

Vassilis Spanoulis and AS Monaco have mutually agreed to part ways.



Coach s quote:



“My stay in Monaco will always remain in my memory. The first trophy I won as a coach and my first EuroLeague final are achievements I will never forget! I wish the club much success for the… — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) March 11, 2026

Ο γενικός διευθυντής της Μονακό Ολεκσέι Γεφίμοφ δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Βασίλη. Πέρυσι, όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και σφίξαμε τα χέρια, ένιωσα ότι καλωσορίζαμε όχι μόνο έναν προπονητή, αλλά έναν πραγματικό ηγέτη. Ο χρόνος με δικαίωσε. Ο Βασίλης οδήγησε τη Μονακό στον πρώτο της τελικό στη Euroleague στο Άμπου Ντάμπι. Βοήθησε τον σύλλογο να κερδίσει το πρώτο του Σούπερ Καπ Γαλλίας και το Κύπελλο Γαλλίας για για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για το μπάσκετ. Ο Βασίλης υπήρξε πηγή έμπνευσης για όλους στον σύλλογο και μπορώ να πω ότι προσωπικά έμαθα πολλά δουλεύοντας δίπλα του. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμη περισσότερα μαζί, αλλά μερικές φορές οι συνθήκες σε αναγκάζουν να παίρνεις δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις. Είμαι σίγουρος ότι ο Βασίλης φεύγει από το Μονακό με πολλές θετικές αναμνήσεις και, το πιο σημαντικό, με τον σεβασμό όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και όλων των φιλάθλων της "Roca Team"».

Βασίλης Σπανούλης: Η πρώτη του δήλωση

Ο Βασίλης Σπανούλης, μέσω του ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβις, αποχαιρέτησε τη Μονακό, τονίζοντας πως... δεν θα τη ξεχάσει ποτέ. Λίγη ώρα αφού, οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας, ο Σπανούλης είπε αντίο στην ομάδα του Πριγκιπάτου με τα εξής λόγια:

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός Euroleague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ