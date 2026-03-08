ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας

Ο Ντανιέλ Ποντένσε ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, είναι ο αγώνας Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
 
Μετά την ολοκλήρωση και της χθεσινής (7/3) προπόνησης, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή των «ερυθρόλευκων». Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται ο Πορτογάλος εξτρέμ, αλλά και περισσότεροι από πέντε μη κοινοτικοί παίκτες. Αυτό σημαίνει πως ο Βάσκος τεχνικός θα χρειαστεί να κόψει δύο εξ αυτών λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Ο αγώνας θα προβλήθει στις 21:00 από το CS1HD.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:  

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

  • 17:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Ατρόμητος Αθ.
  • 18:00 Allwyn Arena, ΑΕΚ - ΑΕΛ

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

  • 16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
  • 17:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ
  • 19:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
  • 21:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

  • 18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - ΑΕ Κηφισιά

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, χάρη σε ένα γρήγορο γκολ, από τον Άρολντ Μουκουντί μόλις στο 5’, η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.  

 
 
