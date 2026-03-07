Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Πρώτη φορά μετάλλιο για τη Ρωσία μετά το 2014

Η Varvara Voronchikhina κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της Ρωσίας στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα, στο αγώνισμα του παραολυμπιακού αλπικού σκι.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η ρωσική σημαία εμφανίζεται στον πίνακα μεταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2014.

Η Voronchikhina και οι Ρώσοι συναθλητές της επέστρεψαν στις διεθνείς διοργανώσεις μόλις τον Ιανουάριο, αφού η χώρα τους κέρδισε έφεση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) κατά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και Σνόουμπορντ (FIS).

Η FIS αρχικά είχε αρνηθεί να άρει την απαγόρευση συμμετοχής για αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, παρά το γεγονός ότι η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) είχε ήδη τερματίσει τη δική της αναστολή για τις δύο χώρες τον Σεπτέμβριο.

Η απαγόρευση ίσχυε από το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία λίγο πριν από τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες εκείνης της χρονιάς, αν και αργότερα χαλάρωσε ώστε να επιτρέπεται σε αθλητές να αγωνίζονται ως ουδέτεροι.

Η ρωσική σημαία δεν είχε υψωθεί σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ούτε εμφανιστεί στον πίνακα μεταλλίων από το Σότσι 2014, αρχικά λόγω του κρατικά υποστηριζόμενου σκανδάλου ντόπινγκ της χώρας και στη συνέχεια λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η 23χρονη Voronchikhina τερμάτισε 2,47 δευτερόλεπτα πίσω από τον χρόνο της Σουηδής Ebba Aarsjoe, που κατέκτησε το χρυσό στην κατάβαση όρθιων αθλητών στην Κορτίνα, ενώ το ασημένιο πήρε η Γαλλίδα Aurelie Richard.

«Ήταν πολύς καιρός χωρίς τη σημαία μας και χαίρομαι πραγματικά γι’ αυτό τώρα», δήλωσε η Voronchikhina. «Όλη η χώρα μου και όλοι οι συναθλητές μου είμαστε επίσης χαρούμενοι».

Επειδή όλοι οι Ρώσοι αθλητές είχαν αποκλειστεί πλήρως από τους Αγώνες του Πεκίνου πριν από τέσσερα χρόνια, η Voronchikhina συμμετέχει τώρα στους πρώτους της Παραολυμπιακούς Αγώνες, παρότι είναι ήδη δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο παραολυμπιακό αλπικό σκι.

Στους φετινούς Αγώνες θα συμμετάσχει σε ακόμη πέντε αγωνίσματα.

Μετά την επιστροφή της στη δράση τον Ιανουάριο, η Voronchikhina κατέκτησε τέσσερα μετάλλια στον πρώτο της αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σάλμπαχ της Αυστρίας και στη συνέχεια δύο χρυσά στο σλάλομ στο Φέλντμπεργκ της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από BBC Sports