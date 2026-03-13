Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά: Ο ΠΑΟΚ ζητά αναβολή του αγώνα με τον Άρη ως «ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζητά την αναβολή του αγώνα με τον Άρη που είναι προγραμματισμένος για αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, ως φόρο τιμής στον 20χρονο που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα έγραψε:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης».

Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά: Στην αστυνομία ο 23χρονος ύποπτος

Νωρίτερα, ο 23χρονος, που ελέγχεται για την εμπλοκή στην υπόθεση κα φέρεται να τραυμάτισε τον 20χρονο, εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε κανένα από τα πέντε άτομα που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, του επιτέθηκαν.

Όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο δέχθηκε την επίθεση, ενώ πληροφορίες που μετέδωσε το Mega αναφέρουν ότι εμφανίστηκε χτυπημένος.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν είχε μαχαίρι μαζί του, αλλά το βρήκε στο έδαφος και το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί. Ο 20χρονος χτυπήθηκε δύο φορές, μία στον θώρακα και μια στην πλάτη. Πέθανε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μερικές ώρες μετά την επίθεση, λίγο μετά τις 22.00, απ’ ό, τι ανέφεραν και αυτόπτες μάρτυρες, γείτονες και περίοικοι, όταν οι νεαροί διαπληκτίστηκαν και άκουσαν φασαρία.