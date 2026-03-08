Επίθεση στο πούλμαν της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού - Βίντεο ντοκουμέντο

Επίθεση δέχτηκε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Οι εικόνες ντροπής για τον ελληνικό αθλητισμό εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στο πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» αποχωρούσε από το γήπεδο μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, κατά την οποία οι γηπεδούχες επικράτησαν με σκορ 90-70. Την στιγμή που το πούλμαν κινούνταν στην περιοχή, περίπου 30 οπαδοί βγήκαν στη μέση του δρόμου και εξαπέλυσαν επίθεση.

Η στιγμή της επίθεσης στο πούλμαν της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, οι δράστες άρχισαν να εκσφενδονίζουν προς το όχημα διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πλαστικά μπουκάλια, πέτρες αλλά και μία καρέκλα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην αποστολή.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν αθλήτριες του Ολυμπιακού και συνοδοί της ομάδας από το εσωτερικό του πούλμαν, διακρίνονται οι άγνωστοι, με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, να επιτίθενται με μανία στο όχημα, να πετούν αντικείμενα και να βρίζουν χυδαία τις αθλήτριες.

Μέσα στο πούλμαν επικράτησε αναστάτωση, με τις παίκτριες να ακούγονται εμφανώς τρομοκρατημένες, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Η ένταση εκτονώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση παρενέβησαν άμεσα. Με τη χρήση χημικών κατάφεραν να απομακρύνουν τους οπαδούς από το σημείο και να επιτρέψουν στο πούλμαν να αποχωρήσει με ασφάλεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. Παρόλα αυτά, η ομάδα των περίπου 30 ατόμων κατάφερε να συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο και να επιτεθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι εικόνες που καταγράφηκαν, αποτελούν ακόμη ένα περιστατικό βίας που αμαυρώνει τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ.

Οι Αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες της επίθεσης.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 90-70: «Πράσινη» κυριαρχία

Μετά τον Αθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση τους στους «τελικούς» της Α1 μπάσκετ των γυναικών. Αποδεικνύοντας την ανωτερότητά τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό οι «πράσινες» επιβλήθηκαν με 90-70 του Ολυμπιακού στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs (θέσεις 1-4).

Πλέον, το «τριφύλλι» προηγείται με 3-0 των «ερυθρόλευκων» στη σειρά (μεταφέρθηκαν στη Β' φάση οι δύο νίκες που είχε πάρει στη διάρκεια της κανονικής περιόδου) και χρειάζεται άλλη μια νίκη για να βρεθεί στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, μαζί με τον Αθηναϊκό θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας για τη σεζόν 2025/2026.

Η Τζέιλιν Μπράουν με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν η κορυφαία του Παναθηναϊκού, ενώ σε πολύ καλή μέρα βρέθηκαν και οι Γαλανόπουλος, Κριμίλι και Πρινς, οι οποίες τελείωσαν τον αγώνα σκοράροντας από 17 πόντους.

Από τις «ερυθρόλευκες», η Χριστινάκη και η Τζόνσον, πέτυχαν περισσότερους από τους μισούς πόντους από τους συνολικά 70 της ομάδας τους. Η πρώτη έκλεισε το ματς με 21 πόντους και η Αμερικανίδα με 20, με την Ελληνίδα γκαρντ να «γεμίζει» τα στατιστικά της με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ