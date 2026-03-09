Μουντιάλ 2026: Το Ιράκ ζήτησε την αναβολή των playoffs λόγω της κατάστασης τη Μέση Ανατολή  

Η εθνική ομάδα του Ιράκ πρόκειται να αντιμετωπίσει είτε τη Βολιβία είτε το Σουρινάμ στην πόλη Μοντερέι του Μεξικού στις 31 Μαρτίου για τα playoffs του Μουντιάλ 2026.

Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου.

Όμως, ο αγώνας για την πρόκριση στο Μουντιάλ, που είναι προγραμματισμένος για αργότερα αυτόν τον μήνα, θα πρέπει να αναβληθεί λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Graham Arnold.

Ωστόσο, το Ιράκ εκφράζει την ανησυχία, ότι ίσως δεν μπορέσει να μεταφέρει τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στο Μεξικό για τον αγώνα, εξαιτίας των προβλημάτων στις μετακινήσεις στη Μέση Ανατολή που έχουν προκληθεί από τη σύγκρουση στο γειτονικό Ιράν.

Ο εναέριος χώρος του Ιράκ έχει κλείσει από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα και το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και drones, μεταξύ άλλων, προς το Ισραήλ.

Ο Arnold, ο οποίος ανέλαβε προπονητής της εθνικής Ιράκ τον Μάιο του 2025, δήλωσε: «Ο λαός του Ιράκ είναι απίστευτα παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει προκριθεί σε Μουντιάλ εδώ και 40 χρόνια είναι πιθανότατα ο βασικός λόγος που ανέλαβα αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, με το αεροδρόμιο να παραμένει κλειστό, εργαζόμαστε σκληρά για να βρούμε κάποια εναλλακτική λύση».

Με πληροφορίες από BBC

